Атомный контейнеровоз «Севморпуть» доставил шхуну для юнг

7 ноября в акватории порта Восточный экипаж атомного контейнеровоза «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» обеспечил рейдовую выгрузку парусной шхуны «Лена», сообщает пресс-служба «Росатома».

Учебное судно «Лена» построено за счет средств, полученных из Фонда президентских грантов. Оно стало одним из трех учебных парусных шхун, предназначенных для реализации морских программ ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан» и «Молодежной Морской Лиги» на Дальнем Востоке.

Доставка осуществлена в рамках второго в этом году субсидируемого каботажного рейса, проходящего по маршруту Санкт-Петербург – порт Восточный – Петропавловск-Камчатский – Санкт-Петербург.

«Судно «Лена» – это первый на Дальнем Востоке парусник для юнг. На шхуне ребята смогут на практике отработать навыки обучения, получить бесценный опыт. Важно, что мы внесли свой вклад в популяризацию морских профессий у молодежи», – сказал и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица.

Фото: «Росатом»