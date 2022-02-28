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Правительство поддержит каботажные перевозки по Севморпути
28.02.2022

Правительство поддержит каботажные перевозки по Севморпути


    • В ходе совещания министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики по подведению итогов работы в 2021 году и приоритетным задачам на 2022 год было приято решение выделить 560 млн рублей на организацию не менее двух первых рейсов из северо-западных портов в порты Дальнего Востока из федерального бюджета. Решение было принято во исполнения поручения президента России Владимира Путина об обеспечении круглогодичной навигации по Северному морскому пути. В текущем году правительство РФ запустит механизм субсидирования каботажных перевозок.

    Как сообщает министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, совещание прошло под председательством заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. В мероприятии приняли участие главы регионов, руководство Минвостокразвития России, институты развития.

    По словам заместителя министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомеда Гусейнова, механизм субсидирования позволит наработать грузовую базу, показать перспективы транспортировки каботажных и, что самое важное, транзитных грузов по СМП. «Проект постановления об утверждении Правил субсидирования внесен в Правительство», — отметил он.

    В 2021 году грузооборот по СМП вырос на 5,5% и превысил 34 млн тонн – это почти в пять раз превышает максимальный грузопоток по СМП, достигнутый в советское время. 


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