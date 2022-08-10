Комплектующие для АЭС «Руппур» отгрузили из Находки

Находкинский морской торговый порт 10 августа завершил погрузку оборудования для АЭС «Руппур» (Бангладеш). Как сообщили SeaNews в порту, комплектующие перегружены с причала порта на судно «Юнивиздом» грузоподъемностью 10 тыс. тонн.

В начале ноября 2021 года атомный контейнеровоз «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» с генеральным грузом для АЭС вышел из порта Санкт-Петербург в направлении порта Находка. На борту находилось 1,4 тыс. тонн комплектующих, которые были частично выгружены на причал Находкинского МТП.

Далее атомный контейнеровоз отправился на рейд во Владивосток. Оттуда оставшаяся часть груза прибыла на барже в порт Находка и с помощью уникального плавкрана грузоподъемностью 150 тонн комплектующие были успешно перегружены с баржи на причал Находкинского МТП. Все комплектующие, упакованные в специальную плёнку для защиты от осадков, хранились на причале порта.

Как отметили в Находкинском МТП, выступив в качестве транзитной площадки, порт впервые стал участником проекта по освоению Северного морского пути. Прибытие «Uniwisdom» в Бангладеш ожидается в сентябре.

Фото: Patrick Walden / Vesseltracker