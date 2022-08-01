О создании Главного управления Севморпути

Правительство РФ приняло решение создать главное управление Северного морского пути. Распоряжение о формировании новой структуры подписал глава кабмина Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Главное управление Северного морского пути будет создано в формате федерального государственного бюджетного учреждения, учредителем новой структуры станет госкорпорация «Росатом».

Как отметил М.Мшустин, открывая оперативное совещание с вице-премьерами 1 августа, Главное управление Северного морского пути создается по поручению Президента. Основной целью управления станет организация прохода судов, включая выдачу и отзыв разрешений.

«Правительство продолжает развивать Северный морской путь как важнейший транспортный коридор мирового значения. По нему осуществляется основная часть северного завоза, доставляются на мировой рынок металлы, энергоносители, а также идёт транзит грузов между Азией и Европой. При этом он полностью расположен в территориальных водах и исключительной экономической зоне России, что особенно важно в условиях внешнего санкционного давления, когда нарушаются логистические цепочки поставок продукции. Это надёжный морской маршрут, широко востребованный бизнесом и, конечно, людьми, которые живут в Арктике и на Дальнем Востоке», – сказал премьер.

Как уточнил вице-премьер Александр Новак, в состав создаваемого управления СМП входит Штаб морских операций. «Это позволит обеспечить безопасность хождения по трассам Северного морского пути, стабильную доставку грузов в рамках северного завоза и привлечёт дополнительно на Северный морской путь новых грузоперевозчиков в рамках транзита».

«По сути дела, Северный морской путь – это новый глобальный транспортный коридор. Ключевые социально-экономические задачи, которые он должен решать, – это, в первую очередь, обеспечение северного завоза для наших регионов Арктической зоны. Это даёт возможность и удешевить доставку, и, соответственно, обеспечивать морским транспортом граждан товарами народного потребления и продукцией материально-технического снабжения», – отметил он.

«Вторая задача – это вывоз продукции в рамках тех инвестиционных проектов, которые реализуются в Арктической зоне, вывоз продукции прежде всего на мировые рынки, доставка грузов для реализации этих проектов. И третья задача – это обеспечение международного транспортного транзита Европа – Азия».

«По поручению, Михаил Владимирович, разработана инициатива социально-экономического развития – круглогодичный Севморпуть. На базе координационного центра организована работа в формате реализации специального проекта. Проект действительно комплексный, требующий участия и различных федеральных органов исполнительной власти, и компаний, которые реализуют проекты. Поэтому в рамках координационного центра осуществляется комплексный мониторинг текущей ситуации, реализации проектов, которые обеспечивают загрузку Северного морского пути, строительство судов, ледоколов, строительство портовой инфраструктуры, навигационной инфраструктуры, аварийно-спасательной», – рассказал А.Новак.

Говоря о перевозках по СМП, он сообщил, что в 2021 году грузопоток составил 35 млн тонн, что выше плана на 2 млн тонн, или на 6%. «В этом году, по состоянию на июль, мы ещё прирастаем на 5%. Что касается перевозки транзитных грузов, здесь за последние два года рост составил в три раза. А количество рейсов по СМП удвоилось – до 1627. Это является свидетельством востребованности Северного морского пути».

«Ожидаемый перспективный грузопоток – задача, которая была поставлена Президентом, 2024 год – 80 млн тонн. К 2030 году, по данным компаний, которые будут перевозить свою продукцию, объём может составить около 200 млн тонн. И это прежде всего связано с реализацией проектов по строительству заводов СПГ компании «Новатэк», нефтедобычных проектов компаний «Роснефть» и «Газпром нефть», реализацией проекта Баимского горно- обогатительного комбината на Чукотке, «Норильский никель» также будет увеличивать объёмы».

Общий эффект прироста ВВП от реализации проектов, по словам А.Новака, к 2030 году составит около 30 трлн рублей. Прирост налоговых поступлений ожидается более чем на 10 трлн рублей.

«Безусловно, увеличение таких показателей грузопотока требует значительной работы по расширению инфраструктуры по всему маршруту Северного морского пути… За последние два года у нас увеличено количество атомных ледоколов с четырёх до шести. Наш флот пополнился двумя самыми мощными в мире ледоколами – это «Арктика» и «Сибирь» мощностью 60 МВт. Кроме этого, в настоящее время на российских верфях строится ещё четыре атомных ледокола. Три на «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге, один на «Звезде» в Приморском крае. Планируемые сроки ввода их в эксплуатацию и сдачи: первый – конец 2022 года, остальные – уже в этом году, 2024, 2026 и 2027 годы. С учётом выбытия трёх ледоколов в ближайшей перспективе из-за выработки ресурса планируется до 2030 года строительство ещё шести ледоколов. Из них четыре – за счёт внебюджетных средств, и два атомных ледокола и судно перезарядки – за счёт финансирования из бюджета».

«В рамках развития портовой инфраструктуры завершается строительство терминала «Утренний». Начали строить порт «Бухта Север», угольный терминал «Енисей», начали подготовку к строительству порта Наглёйнын на Чукотке. В прошлом году расширили также морской канал в Обской губе для прохода крупнотоннажных судов. В соответствии с планами развития инфраструктуры перевалочные мощности должны к 2024 году увеличиться с существующих 32 млн т до 80 млн тонн. Также, несмотря на имеющиеся сложности, все инфраструктурные проекты выполняются по плану», – сказал вице-премьер.

Постановление от 23 июля 2022 года №1318

Распоряжение от 23 июля 2022 года №2019-р

Фото: пресс-служба Правительства (скриншот)