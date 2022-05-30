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Экспорт риса под запретом
30.05.2022

Экспорт риса под запретом

    • Минсельхоз России подготовил проект постановления правительства о запрете экспорта риса. Соответствующий документ размещен на портале нормативных правовых актов. Проект находится на стадии обсуждения, которое продлится еще 11 дней.

    Согласно проекту, Минсельхоз предлагает установить с 1 июля по 31 декабря 2022 г. включительно временный запрет на вывоз риса и крупы рисовой.

    Отмечается, что запрет не распространяется на поставки в страны ЕАЭС, на рис, вывозимый для оказания гуманитарной помощи и в рамках международных межправительственных соглашений, а также в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами территории РФ.

    Также не ограничивается вывоз риса для обеспечения деятельности воинских формирований РФ, находящихся на территориях иностранных государств, а также в целях обеспечения деятельности российских организаций, расположенных в Байконуре и на архипелаге Шпицберген, а также на рис для Абхазии, Южной Осетии, ДНР и ЛНР.

    Ограничение экспорта вводится на основании государственного регулирования внешнеторговой деятельности и в целях обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации, говорится в документе.


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