Экспорт риса под запретом

Минсельхоз России подготовил проект постановления правительства о запрете экспорта риса. Соответствующий документ размещен на портале нормативных правовых актов. Проект находится на стадии обсуждения, которое продлится еще 11 дней.

Согласно проекту, Минсельхоз предлагает установить с 1 июля по 31 декабря 2022 г. включительно временный запрет на вывоз риса и крупы рисовой.

Отмечается, что запрет не распространяется на поставки в страны ЕАЭС, на рис, вывозимый для оказания гуманитарной помощи и в рамках международных межправительственных соглашений, а также в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами территории РФ.

Также не ограничивается вывоз риса для обеспечения деятельности воинских формирований РФ, находящихся на территориях иностранных государств, а также в целях обеспечения деятельности российских организаций, расположенных в Байконуре и на архипелаге Шпицберген, а также на рис для Абхазии, Южной Осетии, ДНР и ЛНР.

Ограничение экспорта вводится на основании государственного регулирования внешнеторговой деятельности и в целях обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации, говорится в документе.