Еще один зерновой терминал в Азове

В границы морского порта Азов, расположенного в Ростовской области, войдут дополнительные земельные участки, сообщает пресс-служба правительства РФ. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

На новой территории порта будет построен Азовский морской зерновой терминал. Его пропускная способность составит не менее 1,5 млн тонн в год.

Запуск терминала поможет развитию порта и созданию новых перевалочных мощностей, отмечается в сообщении пресс-службы правительства. Отмечается, что работа ведётся в рамках федерального проекта «Развитие морских портов».

Сам документ будет опубликован позже.

Напомним, что о строительстве крупного зернового терминала в морском порту Азов сообщалось осенью 2019 года, тогда в рамках Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень-2019» правительство Ростовской области, ПАО «Сбербанк России» и ООО «Азовский морской терминал» подписали трехстороннее соглашение о строительстве зернового терминала в морском порту Азов.

Проект включает создании многопрофильного перевалочного комплекса зерновых культур и генеральных грузов «Зерновой терминал в морском порту Азов» пропускной способностью от 1,5 млн до 2 млн тонн в год. Планируемый объём инвестиций — 2,6 млрд рублей. В рамках реализации проекта планируется увеличить глубину причалов до 4-5 метров, что позволит заходить в порт не только речным, но и морским судам. Проектом предусмотрены прием и обработка судов вместительностью до 5 тыс. тонн

Выход на проектную мощность нового объекта планировался в 2024 году.

Ранее в начале этого года правительство РФ расширило границы порта Азов для строительства нового терминала для приёмки и отгрузки зерновых грузов и растительных масел.