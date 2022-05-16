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Российские активы Группы Renault переходят в государственную собственность
16.05.2022

Российские активы Группы Renault переходят в государственную собственность


    • Состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Группы Renault Российской Федерации и правительству Москвы.

    Как сообщается в Telegram-канале Минпромторга, подписанные соглашения предусматривают передачу акций Renault Россия городу Москве и акций «АВТОВАЗа» —  государству в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ».

    В результате сделок доли в активах распределятся следующим образом:

    • 100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы;
    • 67,69% акций автоконцерна «АВТОВАЗ» переходят в собственность Российской Федерации в лице ФГУП «НАМИ»;
    • оставшиеся акции автоконцерна «АВТОВАЗ» сохранит ГК «Ростех».

    Важным условием является опцион на обратный выкуп Renault своей доли в «АВТОВАЗе», который может быть реализован в течение следующих 6 лет. Обе сделки получили одобрение ФАС России.

    «Передача доли группы Renault государству позволит обеспечить сохранение управляемости «АВТОВАЗа» и возможность продолжения работы предприятия в условиях санкционных ограничений. Так мы сохраним ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места», — отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

    В рамках существующих лицензий продолжится выпуск всей линейки автомобилей LADA на заводах «АВТОВАЗа». Также «АВТОВАЗ» будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке.


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