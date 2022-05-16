Российские активы Группы Renault переходят в государственную собственность

Состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Группы Renault Российской Федерации и правительству Москвы.

Как сообщается в Telegram-канале Минпромторга, подписанные соглашения предусматривают передачу акций Renault Россия городу Москве и акций «АВТОВАЗа» — государству в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ».

В результате сделок доли в активах распределятся следующим образом:

100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы;

67,69% акций автоконцерна «АВТОВАЗ» переходят в собственность Российской Федерации в лице ФГУП «НАМИ»;

оставшиеся акции автоконцерна «АВТОВАЗ» сохранит ГК «Ростех».

Важным условием является опцион на обратный выкуп Renault своей доли в «АВТОВАЗе», который может быть реализован в течение следующих 6 лет. Обе сделки получили одобрение ФАС России.

«Передача доли группы Renault государству позволит обеспечить сохранение управляемости «АВТОВАЗа» и возможность продолжения работы предприятия в условиях санкционных ограничений. Так мы сохраним ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места», — отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

В рамках существующих лицензий продолжится выпуск всей линейки автомобилей LADA на заводах «АВТОВАЗа». Также «АВТОВАЗ» будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке.