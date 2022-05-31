С 1 июня вводятся тарифные квоты на экспорт лома и отходов чёрных металлов. Они будут действовать до 31 июля. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ. Такое решение принято в целях регулирования вывоза из страны металла, необходимого для производства промышленной продукции и на предупреждение роста цен на внутреннем рынке и обеспечение потребностей в сырье отечественных металлургических предприятий

При экспорте металла в объёме до 540 тыс. тонн пошлина составит 100 евро за тонну. При превышении этого показателя – 290 евро за тонну. Важно, что установленный объём тарифной квоты (до 540 тыс. тонн) дифференцирован по регионам с учётом их промышленной специфики, также механизм распределения тарифной квоты предусматривает возможность экспорта металлолома, невостребованного у системообразующих организаций российской экономики.

Пошлины будут действовать только в отношении экспорта за пределы Евразийского экономического союза.

В 2021 году правительство на фоне роста мировых цен на чёрные и цветные металлы вводило временные вывозные пошлины на них. Это позволило смягчить влияние внешней конъюнктуры на ситуацию на внутреннем рынке, скорректировать цены на металлопродукцию, обеспечить продолжение реализации крупных инфраструктурных проектов.

В середине мая 2022 года правительство утвердило разрешительный порядок экспорта необработанного свинца, а также его лома и отходов, который будет действовать до 15 ноября.

Более подробно с документом можно ознакомиться в прикрепленном файле.

№ 972 от 28.05