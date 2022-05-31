Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Правительство обнулило ввозные пошлины на технологичное оборудование
31.05.2022

Квоты на экспорт лома и отходов чёрных металлов

    • С 1 июня вводятся тарифные квоты на экспорт лома и отходов чёрных металлов. Они будут действовать до 31 июля. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ. Такое решение принято в целях регулирования вывоза из страны металла, необходимого для производства промышленной продукции и на предупреждение роста цен на внутреннем рынке и обеспечение потребностей в сырье отечественных металлургических предприятий

    При экспорте металла в объёме до 540 тыс. тонн пошлина составит 100 евро за тонну. При превышении этого показателя – 290 евро за тонну. Важно, что установленный объём тарифной квоты (до 540 тыс. тонн) дифференцирован по регионам с учётом их промышленной специфики, также механизм распределения тарифной квоты предусматривает возможность экспорта металлолома, невостребованного у системообразующих организаций российской экономики.

    Пошлины будут действовать только в отношении экспорта за пределы Евразийского экономического союза.

    В 2021 году правительство на фоне роста мировых цен на чёрные и цветные металлы вводило временные вывозные пошлины на них. Это позволило смягчить влияние внешней конъюнктуры на ситуацию на внутреннем рынке, скорректировать цены на металлопродукцию, обеспечить продолжение реализации крупных инфраструктурных проектов.

    В середине мая 2022 года правительство утвердило разрешительный порядок экспорта необработанного свинца, а также его лома и отходов, который будет действовать до 15 ноября.

    Более подробно с документом можно ознакомиться в прикрепленном файле.

    № 972 от 28.05


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    30.05.2022
    Экспорт риса под запретом
    Минсельхоз России подготовил проект постановления правительства о запрете экспорта риса. Соответствующий документ размещен на портале нормативных […]
    Ограничение экспортаПравительствоСельхозгрузы
    0
    15.03.2022
    Временно запрещен экспорт сахара и зерновых
    Правительство РФ ввело временный запрет на экспорт  зерновых, белого сахара и тростникового сахара-сырца в […]
    зерновыеОграничение экспортаСахар
    0
    10.03.2022
    Минпромторг рекомендовал запретить экспорт древесины
    И изделий из нее
    ДревесинаМинпромторгОграничение экспорта
    0
    16.05.2022
    Вывоз металла из России разрешен по разовым лицензиям
    С 15 мая в России вводится разрешительный порядок экспорта необработанного свинца, а также его […]
    ломМеталлыЭкспорт
    0
    09.03.2022
    Запрещен вывоз из России иностранных медицинских изделий
    В России введён временный запрет на вывоз из страны иностранных медицинских изделий. Соответствующее постановление […]
    медицинские изделияОграничение экспорта
    0
    02.02.2022
    Россия временно ограничивает экспорт аммиачной селитры
    Подписано постановление правительства РФ, предусматривающее введение временного запрета на экспорт аммиачной селитры со 2 […]
    МинсельхозОграничение экспортаУдобрения
    0


  •  




  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    30.05.2022 Контейнерный сервис из Вьетнама в Россию по жд
    30.05.2022 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в апреле 2022
    30.05.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 21, 2022
    27.05.2022 «Новая экономическая политика» и контейнерный рынок
    26.05.2022 Контейнерооборот портов Испании, Q1 2022
    25.05.2022 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в апреле 2022 года
    Госрегулирование Показать всё
    31.05.2022 Квоты на экспорт лома и отходов чёрных металлов
    30.05.2022 Экспорт риса под запретом
    30.05.2022 Железнодорожные тарифы повышают
    27.05.2022 Усть-Луга в особой экономической зоне
    26.05.2022 Единое окно в портах станет обязательным
    26.05.2022 Утверждены правила обмена электронными перевозочными документами
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти