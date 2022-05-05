Дополнительная инфраструктура для пропускных пунктов

Ряд пунктов пропуска через государственную границу России будет оборудован дополнительным местами для проверки товаров, что позволит увеличить грузопоток и ускорить ввоз необходимой продукции в страну. Соответствующее постановления и распоряжение от 29 апреля 2022 года №777, №778 и №1069-р подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Как сообщает пресс-служба правительства, речь идёт о морском пункте пропуска Кавказ, через который прибывают товары из Турции, автомобильном пункте пропуска Яраг-Казмаляр на российско-азербайджанской границе, а также об автомобильном пункте пропуска Верхний Ларс на российско-грузинской границе, через который идут поставки из Азербайджана, Армении, Грузии, Турции и Ирана.

Также 29 апреля этого года М.Мишустин подписал распоряжение №1070-р, которое позволит ускорить модернизацию российских пунктов пропуска и повысить их пропускную способность. В 2022 году закупка материалов и оборудования для проведения ремонта и оснащения погранпунктов будет проходить по упрощённой схеме – через электронный запрос котировок, что позволит значительно сократить сроки таких закупок, говорится в сообщении.

Постановление правительства №777

Постановление правительства №778

Распоряжение №1069-р

Распоряжение №1070-р

Фото: SeaNews