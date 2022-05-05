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Дополнительная инфраструктура для пропускных пунктов
05.05.2022

Дополнительная инфраструктура для пропускных пунктов


    • Ряд пунктов пропуска через государственную границу России будет оборудован дополнительным местами для проверки товаров, что позволит увеличить грузопоток и ускорить ввоз необходимой продукции в страну. Соответствующее постановления и распоряжение от 29 апреля 2022 года №777, №778 и №1069-р подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

    Как сообщает пресс-служба правительства, речь идёт о морском пункте пропуска Кавказ, через который прибывают товары из Турции, автомобильном пункте пропуска Яраг-Казмаляр на российско-азербайджанской границе, а также об автомобильном пункте пропуска Верхний Ларс на российско-грузинской границе, через который идут поставки из Азербайджана, Армении, Грузии, Турции и Ирана.

    Также 29 апреля этого года М.Мишустин подписал распоряжение №1070-р, которое позволит ускорить модернизацию российских пунктов пропуска и повысить их пропускную способность. В 2022 году закупка материалов и оборудования для проведения ремонта и оснащения погранпунктов будет проходить по упрощённой схеме – через электронный запрос котировок, что позволит значительно сократить сроки таких закупок, говорится в сообщении.

    Постановление правительства №777

    Постановление правительства №778

    Распоряжение №1069-р

    Распоряжение №1070-р

    Фото: SeaNews


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