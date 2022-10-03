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Автоперевозчики из России и недружественных стран будут работать в равных условиях
03.10.2022

Автоперевозчики из России и недружественных стран будут работать в равных условиях

    • Правительство России с 10 октября этого года вводит запрет на международные автомобильные перевозки грузов по территории Российской Федерации транспортными средствами, зарегистрированными в странах Европейского Союза, Королевстве Норвегия, Великобритании и Украине. Соответствующее постановление № 1728 от 30 сентября 2022 года подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

    Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ, запрет введен во исполнение указа президента Российской Федерации.

    Согласно документу, доставка грузов автотранспортом из недружественных стран конечным получателям по территории России по-прежнему будет осуществляться.  Для этого в таможенно-терминальных комплексах в приграничных территориях в Псковской, Калининградской, Ленинградской и Мурманской областях, Республике Карелия и Санкт-Петербурге товары с иностранных автомобилей будут перегружать (либо перецеплять полуприцеп) на российские и белорусские транспортные средства.

    При этом эти правила не распространяются на Калининградскую область в случае, если международная перевозка грузов выполняется с территории иностранных государств в Калининградскую область или в обратном направлении, отмечает пресс-служба Минтранса.

    Ведомство уточняет, что вводимые с 10 октября правила стали ответными мерами на санкционный запрет передвижения российских грузоперевозчиков по территориям стран ЕС с 8 апреля 2022 года. Таким образом, теперь перевозчики из России и недружественных стран будут работать в равных условиях.

    Вместе с тем иностранному грузовому автотранспорту по территории России по-прежнему будет разрешено перевозить товары до конечного пункта назначения, если их потребительские свойства могут быть утрачены или ухудшены в случае перегрузки или перецепки полуприцепа, а также товары, перевозка которых с применением перегрузки или перецепки технически невозможна. В частности, это касается скоропортящихся товаров, продукции товаров фармацевтической, медицинской промышленности и ряда других.

    постановление правительства о запрете международных автомобильных перевозок

    Фото: SeaNews


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