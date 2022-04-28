Открыт новый трансграничный железнодорожный мост

Заместитель председателя правительства России – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев принял участие в торжественной церемонии завершения строительства российской части железнодорожного моста через реку Амур Нижнеленинское – Тунцзян, сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Мы сегодня присутствуем на очень важном событии для Дальнего Востока, на сдаче мостового перехода Нижнеленинское – Тунцзян, его российской части, – прокомментировал событие Ю.Трутнев. – Наших китайских коллег мы уже уведомили о том, что российская часть моста завершена. Будем готовиться в ближайшее время к общей сдаче моста».

«С китайской стороны сейчас строится дезинфекционное сооружение, затем мы будем открывать мост целиком. Открытие мостового перехода – не единичное событие, это часть большой работы, которую проводит Правительство России по развитию транспортных коридоров в восточном направлении. Сегодня Россия разворачивается на Восток. Развитие экономических связей с Китаем и другими странами АТР позволяет нам создать основу для стабильности и мира в этом регионе, это очень важно сейчас», – сказал он.

Отмечается, что инфраструктурный проект международного значения реализован на территории Еврейской автономной области и провинции Хэйлунцзян в рамках межправительственного соглашения между Российской Федерацией и КНР. Новый переход предназначен для экспортных грузов (угля, железной руды, леса, контейнеров и другой номенклатуры).

В настоящее время завершены работы по созданию конструкций моста, протяжённость которого превышает 2,2 км, 309 из них – на российской стороне. Общая протяжённость построенного объекта на российской стороне – 5 272 м, общая длина уложенных путей – 24 145 м. Завершено строительство железнодорожной инфраструктуры. В частности, реконструирована станция Ленинск, построена станция Михайло-Семеновская (Ленинск-2). Открыт железнодорожный грузопассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска Нижнеленинское. В процессе строительства на объекте было задействовано более 850 человек и 215 единиц техники.

Мост рассчитан на поочерёдный пропуск поездов по железнодорожному пути с колеёй двух стандартов: шириной 1520 мм для российского подвижного состава и 1435 мм для китайского.

Пропускная способность железнодорожного перехода составит на первом этапе 5,2 млн тонн экспортных грузов в год с перспективой расширения до 20 млн тонн. Как подчеркнул Ю.Трутнев, работа по расширению Восточного полигона железных дорог, которая ведётся по поручению президента Российской Федерации, кратно увеличит пропускную способность БАМа и Транссиба и позволит провозить больше грузов в восточном направлении.

Проект реализован Российским фондом прямых инвестиций через Российско-китайский фонд (CIC) (доля в проектной компании – 56,25%), АО «РЖД» (25%) и «ВЭБ.ДВ» (18,75%). Строительный подрядчик – группа компаний «Бамтоннельстрой-Мост».

Фото: портал правительства РФ