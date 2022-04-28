Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Открыт новый трансграничный железнодорожный мост
28.04.2022

Открыт новый трансграничный железнодорожный мост

    • Заместитель председателя правительства России – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев принял участие в торжественной церемонии завершения строительства российской части железнодорожного моста через реку Амур Нижнеленинское – Тунцзян, сообщает пресс-служба правительства РФ.

    «Мы сегодня присутствуем на очень важном событии для Дальнего Востока, на сдаче мостового перехода Нижнеленинское – Тунцзян, его российской части, – прокомментировал событие Ю.Трутнев. – Наших китайских коллег мы уже уведомили о том, что российская часть моста завершена. Будем готовиться в ближайшее время к общей сдаче моста».

    «С китайской стороны сейчас строится дезинфекционное сооружение, затем мы будем открывать мост целиком. Открытие мостового перехода – не единичное событие, это часть большой работы, которую проводит Правительство России по развитию транспортных коридоров в восточном направлении. Сегодня Россия разворачивается на Восток. Развитие экономических связей с Китаем и другими странами АТР позволяет нам создать основу для стабильности и мира в этом регионе, это очень важно сейчас», – сказал он.

    Отмечается, что инфраструктурный проект международного значения реализован на территории Еврейской автономной области и провинции Хэйлунцзян в рамках межправительственного соглашения между Российской Федерацией и КНР. Новый переход предназначен для экспортных грузов (угля, железной руды, леса, контейнеров и другой номенклатуры).

    В настоящее время завершены работы по созданию конструкций моста, протяжённость которого превышает 2,2 км, 309 из них – на российской стороне. Общая протяжённость построенного объекта на российской стороне – 5 272 м, общая длина уложенных путей – 24 145 м. Завершено строительство железнодорожной инфраструктуры. В частности, реконструирована станция Ленинск, построена станция Михайло-Семеновская (Ленинск-2). Открыт железнодорожный грузопассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска Нижнеленинское. В процессе строительства на объекте было задействовано более 850 человек и 215 единиц техники.

    Мост рассчитан на поочерёдный пропуск поездов по железнодорожному пути с колеёй двух стандартов: шириной 1520 мм для российского подвижного состава и 1435 мм для китайского.

    Пропускная способность железнодорожного перехода составит на первом этапе 5,2 млн тонн экспортных грузов в год с перспективой расширения до 20 млн тонн. Как подчеркнул Ю.Трутнев, работа по расширению Восточного полигона железных дорог, которая ведётся по поручению президента Российской Федерации, кратно увеличит пропускную способность БАМа и Транссиба и позволит провозить больше грузов в восточном направлении.

    Проект реализован Российским фондом прямых инвестиций через Российско-китайский фонд (CIC) (доля в проектной компании – 56,25%), АО «РЖД» (25%) и «ВЭБ.ДВ» (18,75%). Строительный подрядчик – группа компаний «Бамтоннельстрой-Мост».

    Фото: портал правительства РФ


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    21.03.2022
    О ходе строительства порта «Лавна»
    В рамках рабочей поездки в Мурманскую область министр РФ по развитию Дальнего Востока и […]
    ЛавнаПравительствоСтроительство
    0
    31.01.2022
    Порты Азов и Феодосия расширят
    В границы морских портов Феодосия и Азов войдут дополнительные земельные участки. Соответствующее распоряжение подписал председатель […]
    АзовКрымПравительстворасширение
    0
    13.04.2022
    Правительство распорядилось открыть еще один пункт пропуска на границе с Китаем
    Нижнеленинское
    КитайПравительствоПункт пропуска
    0
    01.03.2022
    О стабилизации рынков, поддержке импортозамещения и внутренних капиталовложениях
    Санкционное давление на Россию спадет и выиграют те иностранные компании, которые останутся работать в […]
    импортозамещениеИнвестициикапиталПравительство
    0
    16.02.2022
    Правительство выдвинуло прежнего кандидата в совет директоров НМТП
    Правительство выдвинуло кандидата для избрания в качестве представителя Российской Федерации в совет директоров ПАО […]
    Группа НМТПкандидатыПравительствоСовет директоров
    0
    18.04.2022
    Еще один зерновой терминал в Азове
    В границы морского порта Азов войдут дополнительные земельные участки
    Границы портаЗерновой терминалПравительствоРаспоряжение
    0


  •  




  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    28.04.2022 ZIM выводит турецкий сервис на еженедельную основу
    27.04.2022 Yang Ming принял десятый 11-тысячник
    27.04.2022 Контейнерооборот линий через порты Прибалтики, итоги первого квартала 2022
    27.04.2022 Первый контейнерный поезд с торфом в Китай из Калининграда
    27.04.2022 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в марте 2022 года в деталях
    26.04.2022 Управление контейнерами: опыт «Евросиб»
    Госрегулирование Показать всё
    27.04.2022 Ограничения на экспорт удобрений продлят
    27.04.2022 Автопогранпереходы Приморья включены в список пунктов пропуска для вывоза лесоматериалов
    22.04.2022 Приостановлен весогабаритный контроль для перевозчиков товаров первой необходимости
    19.04.2022 Пестициды и агрохимикаты можно ввозить через любые пункты пропуска
    18.04.2022 Расчеты за перевалку СПГ– в рублях
    18.04.2022 Правительство увеличивает квоту на экспорт удобрений
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти