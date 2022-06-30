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«Росатом» выдал пять первых разрешений на проход по Севморпути
30.06.2022

«Росатом» выдал пять первых разрешений на проход по Севморпути


    • Госкорпорация «Росатом» выдала пять первых разрешений на проход по Северному морскому пути в летне-осеннюю навигацию 2022 года. Срок действия трех из них до октября, еще двух — до сентября 2022 года, сообщает пресс-служба «Росатома».

    Это стало возможным в связи с вступившими в силу изменениями в федеральный закон от 28.06.2022 № 184-ФЗ «О внесении изменений в статью 5.1 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации и федеральный закон «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

    «Для нас это историческое событие, так как это первые разрешения, выданные после внесения изменений в законодательство. Сейчас на рассмотрении находится около 100 обращений от судовладельцев на выдачу разрешений. Все запросы будут обработаны в срок до 10 суток c момента поступления в соответствии с Правилами плавания в акватории Северного морского пути. Уверен, что и в дальнейшем работа с разрешениями будет осуществляться без сбоев и максимально комфортно для судовладельцев», — отметил заместитель директора Дирекции СМП госкорпорации «Росатом» Максим Кулинко.

    К необходимости поправок в законодательство пришли после анализа ситуации, сложившейся в конце 2021 года, когда в ноябре на СМП возник риск срыва поставок грузов для реализации крупнейших арктических инвестиционных проектов, снабжения городов и поселков. Чтобы ситуация не повторилась, было принято решение сконцентрировать все полномочия по управлению судоходством на СМП в едином центре управления. Наилучшим кандидатом на эту роль был признан «Росатом», управляющий атомными ледоколами, информационной платформой для сопровождения проводок и располагающий компетентными кадрами. В соответствии с законодательством госкорпорация «Росатом» теперь наделена полномочиями осуществлять централизованное управление СМП, включая организацию мониторинга движения судов и использование судов ледокольного флота; предоставление информации о гидрометеорологической, ледовой и навигационной обстановке; содействие в организации проведения операций по ликвидации последствий загрязнения с судов опасными и вредными веществами, а также в проведении работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

    Госкорпорация будет осуществлять выдачу, приостановление, возобновление и прекращение действия разрешений на плавание судов в акватории Северного морского пути, вносить изменения в такие разрешения, а также определять подведомственное учреждение, оказывающее указанные услуги. Кроме того, «Росатом» наделяется функциями учредителя и полномочиями по осуществлению от имени Российской Федерации прав собственника имущества в отношении федерального государственного бюджетного учреждения, создаваемого в целях организации плавания судов в акватории Северного морского пути решением правительства РФ.

    В настоящее время выдачу разрешений на проход по СМП обеспечивает Дирекция Северного морского пути госкорпорации «Росатом». Это временная мера, применяемая до образования ФГБУ «Главное управление Северного морского пути», которое в последующем будет осуществлять функции по управлению судоходством в акватории СМП.

    Фото: Росатом


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