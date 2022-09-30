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«Росатому» передали второе лоцмейстерское судно
30.09.2022

«Росатому» передали второе лоцмейстерское судно

    • Государственная приемная комиссия приняла второе в серии лоцмейстерское судно ледового класса проекта BLV03 «Всеволод Пересыпкин», построенное на АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» (Республика Татарстан).  Судно прибыло в Мурманск по внутренним водным путям, сообщает пресс-служба «Росморречфлота».

    Первое и второе судно проекта строились в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути» государственной программы РФ «Развитие транспортной системы» для нужд ФГУП «Гидрографическое предприятие» (ГК «Росатом»). Строительство осуществлялось в соответствии с государственным контрактом, заключенным между АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» и ФКУ «Дирекция госзаказчика».

    Принятое в эксплуатацию в этом месяце головное судно этого проекта «Александр Парфенов» 23 сентября уже вышло в первый рейс на Северный морской путь.

    Суда носят имена выдающихся отечественных морских полярников, директора проектного института ЛенморНИИпроект Александра Парфенова и руководителя ЦНИИ Морского флота Минморфлота СССР Всеволода Пересыпкина.

    Фото: «Росморречфлот»


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