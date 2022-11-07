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Замыкающий шов на первом реакторе для атомного ледокола «Чукотка»
07.11.2022

Замыкающий шов на первом реакторе для атомного ледокола «Чукотка»


    • На первом реакторе «РИТМ-200» для атомного ледокола «Чукотка» выполнен замыкающий шов. По окончании сварочных работ прошла термическая и механическая обработка корпуса реактора, затем были проведены несколько видов контроля качества сварного соединения, сообщает пресс-служба «Росатома».

    Параллельно идет изготовление второго корпуса реактора «РИТМ-200», а также ведутся работы по механообработке деталей первой реакторной установки «РИТМ-400» для новейшего головного атомного ледокола «Россия» проекта 10510 «Лидер».

    В «Росатоме» отмечают, что в период с 2016 по 2019 годы с производственной площадки АО «ЗиО-Подольск» были отгружены и установлены на судах реакторные установки «РИТМ-200» для головного ледокола нового поколения «Арктика» и серийных атомоходов «Сибирь» и «Урал».

    Предприятия АО «Атомэнергомаш» обеспечивают полную производственную цепочку создания силовой установки «РИТМ-200» – от проектирования и производства заготовок до изготовления и монтажа оборудования. Проектировщиком и комплектным поставщиком выступает входящее в холдинг АО «ОКБМ Африкантов».

    Фото: «Росатом»


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