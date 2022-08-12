На астраханских верфях изготовили секции для атомного ледокола «Чукотка»

На производственной площадке «Лотос» Южного центра судостроения и судоремонта в цеху погрузили на баржу для отправки в Санкт-Петербург бортовые секции атомного ледокола проекта 22220. Строительство конструкций велось по заказу АО «Балтийский завод» в рамках кооперации заводов внутри «Объединенной судостроительной корпорации».

Как сообщает пресс-служба ОСК, на трех производственных площадках Южного центра — «Красные Баррикады», «Лотос» и АСПО — изготавливали 18 секций. Общий вес изделий порядка 1,3 тыс. тонн.

В июле отправили первую часть заказа на Балтийский завод, а на днях погрузили четыре секции на заводе «Лотос». Еще пять оставшихся дозагрузят на производственной площадке «Красные Баррикады».

Корпусные конструкции бортовых секций выполнены из различных марок стали: нормальной прочности РС А-РС Е, сталей повышенной прочности РС А36-РС Е36 и высокой прочности РС D5O0W, РС E5O0W, РС F5O0W.

Атомный ледокол «Чукотка» – четвёртое судно проекта 22220. По традиции ледокол получил название в честь региона, прилегающего к Северному морскому пути. Ожидаемый срок эксплуатации судов проекта 22220 — 40 лет.

Фото: ОСК