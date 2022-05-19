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Первый реактор для ледокола «Якутия»
19.05.2022

Первый реактор для ледокола «Якутия»


    • Первая часть новейшей реакторной установки для ледокольного флота «РИТМ-200» изготовлена и подготовлена к отгрузке с производственной площадки АО «ЗиО-Подольск» на Балтийский завод (входит в состав ОСК). Его установят на четвёртый ледокол проекта 22220 «Якутия», сообщает пресс-служба ОСК.

    Вес реактора составляет 147,5 тонн, высота – 7,3 м, диаметр – 3,3 м. Доставка негабаритного груза будет осуществляться на специальном железнодорожном транспортере грузоподъемностью 240 тонн. По железной дороге реактор будет транспортирован до станции «Новый порт» г. Санкт-Петербурга, где его перегрузят на специальную баржу и по воде доставят на верфи Балтийского завода.

    Разработанная на «Атомэнергомаше» реакторная установка «РИТМ-200» включает в себя два реактора тепловой мощностью 175 МВт каждый. Основное её преимущество в компактности и экономичности, что позволяет сделать ледоколы двухосадочными и обеспечить улучшенные технические характеристики судна по скорости и ледопроходимости. Это происходит за счёт установки основного оборудования непосредственно внутри корпуса парогенерирующего блока.

    Ранее «РИТМ-200» уже был установлен на ледоколы «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Срок службы реакторов 40 лет, а благодаря уникальной конструкции они позволяют работать при воздействии сильнейшей качки атомохода.

    Универсальный атомный ледокол «Якутия» — четвёртое судно проекта 22220, которое строится на Балтийском заводе по заказу Госкорпорации «Росатом». Судно было заложено на стапеле завода 26 мая 2020 года.

    Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача — обеспечения круглогодичной навигации в Западном районе Арктики. Суда этого проекта в ближайшие годы должны стать основой гражданского ледокольного флота России.

    Фото: ОСК


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