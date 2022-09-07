«Росатом» планирует поставлять водород с Сахалина в Китай

АО «Русатом Оверсиз» и Китайская энергетическая компания (входит в China Energy Engineering Group Co (CEEC)) подписали меморандум о взаимопонимании, который закладывает основы для развития сотрудничества по пилотному проекту сооружения водородного завода на Сахалине и обозначает основные условия для перспективных экспортных поставок водорода из России в Китай. Об этом сообщает пресс-служба «Росатома».

Документ подписан на полях VII Восточного экономического форума с российской стороны – президентом АО «Русатом Оверсиз» Евгением Пакермановым, с китайской стороны – генеральным директором представительства CEEC в России и ООО Гэчжоуба (CGGC, дочерняя группа компаний CEEC) Русс Сун Ляном.

В рамках взаимодействия стороны рассмотрят возможности совместной реализации проекта, включая организацию экспорта низкоуглеродного водорода с острова Сахалин в Китай уже в 2025 году.

«Россия и Китай имеют долгую и успешную историю сотрудничества в сфере атомной энергетики и высоких технологий, и мы очень рады, что с подписанием сегодняшнего меморандума мы совместно с нашими китайскими партнерами закладываем основы для взаимодействия по водородному направлению. Мы планируем уже в следующем году начать строительство завода и ввести его в промышленную эксплуатацию в 2025 году. Для экспорта водорода в Китай рассматриваем сценарий судовой перевозки водорода в сжиженном виде в контейнерах-цистернах. В Китае реализуется собственная масштабная программа по развитию технологий и проектов производства и использования водорода, и наше сотрудничество — это дополнительный шаг к выполнению национальных планов по развитию водородной экономики наших стран», — заявил президент АО «Русатом Оверсиз» Евгений Пакерманов.

Фото: «Росатом»