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КТК заменили приостановку операций штрафом
11.07.2022

КТК заменили приостановку операций штрафом


    • Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Приморского районного суда г. Новороссийска, которым АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум — Р» назначено административное наказание по ч. 4 ст. 14.1.2 КоАП РФ в виде административного приостановления деятельности на срок 30 суток.

    Как сообщает КТК, рассмотрев материалы и выслушав доводы сторон, суд апелляционной инстанции изменил постановление районного суда, назначив АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум — Р» наказание в виде административного штрафа в размере 200 000 рублей. Постановление вступило в законную силу.

    «АО «КТК-Р» является предприятием непрерывного цикла, немедленное приостановление его деятельности может повлечь необратимые последствия для производственного процесса, возникновение и развитие неблагоприятного и неуправляемого процесса на техническом объекте, в том числе его разрушение, поскольку технологические требования к транспортировке нефти не позволяют сиюминутно и одновременно остановить производственную деятельность», – подчеркнули в компании.

    «КТК в настоящее время работает над устранением замечаний, выявленных в ходе проверки Ространснадзором во исполнение поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Виктории Абрамченко №ВА-П11-5574. Замечания планируется устранить в максимально сжатые сроки», – пообещали в КТК.

    Фото: КТК


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