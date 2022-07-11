КТК заменили приостановку операций штрафом

Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Приморского районного суда г. Новороссийска, которым АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум — Р» назначено административное наказание по ч. 4 ст. 14.1.2 КоАП РФ в виде административного приостановления деятельности на срок 30 суток.

Как сообщает КТК, рассмотрев материалы и выслушав доводы сторон, суд апелляционной инстанции изменил постановление районного суда, назначив АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум — Р» наказание в виде административного штрафа в размере 200 000 рублей. Постановление вступило в законную силу.

«АО «КТК-Р» является предприятием непрерывного цикла, немедленное приостановление его деятельности может повлечь необратимые последствия для производственного процесса, возникновение и развитие неблагоприятного и неуправляемого процесса на техническом объекте, в том числе его разрушение, поскольку технологические требования к транспортировке нефти не позволяют сиюминутно и одновременно остановить производственную деятельность», – подчеркнули в компании.

«КТК в настоящее время работает над устранением замечаний, выявленных в ходе проверки Ространснадзором во исполнение поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Виктории Абрамченко №ВА-П11-5574. Замечания планируется устранить в максимально сжатые сроки», – пообещали в КТК.

Фото: КТК