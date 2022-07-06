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КТК приостановил отгрузки нефти
06.07.2022

КТК приостановил отгрузки нефти


    • Постановлением Приморского районного суда Новороссийска деятельность «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК) приостановлена на 30 суток.

    Как сообщает пресс-служба КТК, по поручению заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Виктории Абрамченко Ростехнадзору , Росприроднадзору, Росморречфлоту было поручено провести оценку технического состояния опасных производственных объектов компании и соблюдения экологических требований при их эксплуатации.

    Напомним, что проверки терминалов, осуществляющих перевалку нефтяных грузов, были назначены после разлива нефти на терминале КТК.

    Срок исполнения стоял до 25 апреля 2022 года. 28 апреля Южное УГМРН Ространснадзора приняло решение провести выездную проверку АО «КТК-Р». Внеплановая выездная проверка, проводившаяся в начале мая, выявила несколько документарных нарушений по Плану ликвидации аварийных разливов нефти (ЛРН). Актом предписания комиссии было предусмотрено устранение выявленных нарушений со сроком до 30 ноября 2022 года.

    Однако, сообщают в КТК, 6 июня начальник Новороссийского линейного отдела Южного УГМРН Ространснадзора составил протокол об административном правонарушении в части плана ЛРН. Далее Южное УГМРН Ространснадзора обратилось в Приморский районный суд Новороссийска с намерением о приостановлении деятельности предприятия на 90 суток, о чем заявило непосредственно в ходе судебного заседания 5 июля 2022 года.

    Ходатайство АО «КТК-Р» об отложении рассмотрения дела в целях направления возражений по приостановке деятельности суд оставил без удовлетворения.

    Постановлением суда от 5 июля 2022 года требования Ространснадзора удовлетворены в части: АО «КТК-Р» назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на 30 суток.

    «В рамках правового поля РФ АО «КТК-Р» вынуждено исполнить решение суда, – подчеркнули в компании. – Решение будет обжаловано в соответствии с установленным законодательством порядком».

    По данным онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, по итогам 5 месяцев 2022 года отгрузки нефти через терминал АО «КТК-Р» составили 26,4 млн тонн – на 5,9% больше показателя аналогичного периода 2022 года.

    Фото: КТК


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