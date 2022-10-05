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Евросоюз может исключить лоцманские услуги из санкций против российской нефти
05.10.2022

Евросоюз может исключить лоцманские услуги из санкций против российской нефти

    • В Евросоюзе предложили исключить услуги лоцманов для судов с российской нефтью из санкций, направленных на ограничение российского экспорта нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

    Это исключение обсуждается в ЕС в целях повышения безопасности, поскольку позволит судовладельцам нанимать лоцманов для прохождения сложных и узких мест.

    «В соответствии с санкциями Евросоюза, которые вступают в силу с 5 декабря, лоцманские услуги будут включены в запрет на оказание технической помощи, необходимой для транспортировки нефти, — пишет издание. – Услуги лоцманов необходимы, в частности, в Датских проливах, через которые проходят нефтяные грузы из портов России».

    По данным Bloomberg, за последние два года через Датские проливы прошли почти 2 млрд баррелей нефти.

    С 5 декабря вступает в силу согласованный Евросоюзом летом запрет на поставки российской нефти, а также запрет для компаний из ЕС на страхование танкеров с российской нефтью и нефтепродуктами. Также запрещается прямо или косвенно оказывать техническую помощь, брокерские услуги, финансирование, связанные с перевозкой в третьи страны сырой нефти или нефтепродуктов, происходящих из России или экспортируемых из России.

    В рамках обсуждения 8-го пакета санкций в отношении России рассматривается также вариант, когда будут разрешены поставки российской нефти в третьи страны и оказание необходимых для этого услуг, но при условии, что российская нефть будет продаваться ниже определенного порога. Установить предельную цену Евросоюз планирует вместе со странами G7.


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