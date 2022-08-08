Установлены временные квоты на вывоз серы для минеральных удобрений

Правительство приняло решение ввести квоты на экспорт серы, необходимой для производства минеральных удобрений. Они будут действовать с 10 августа по 31 декабря 2022 года. Постановление об этом подписано, сообщается на сайте правительства РФ.

Квота составит 1,1 млн тонн. Минпромторгу поручено утвердить порядок расчёта объёмов нетарифной квоты (совместно с Минэнерго), а также план поставок и приобретения серы на 2022 год.

Принятое решение направлено на обеспечение сырьём производителей минеральных удобрений в объёме, необходимом для внутреннего рынка.

Документ будет опубликован позже.

Фото: сайт правительства РФ