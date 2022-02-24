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Новый железнодорожный маршрут между Китаем и Германией
24.02.2022

Новый железнодорожный маршрут между Китаем и Германией

    • Новый грузовой железнодорожный маршрут протяженностью 12,3 тыс. км был запущен между немецким городом Мангеймом и китайским Циндао в восточно-китайской провинции Шаньдун, сообщает информационное агентство Xinhua.

    Первый поезд из Циндао отправился 18 февраля. По данным компании-оператора COSCO, в составе 100 TEU. Прибытие на станцию назначения ожидается через 22 дня.

    Состав доставит в Германию химическое сырье, автозапчасти, товары повседневного спроса и другие виды продукции на сумму около 2,5 млн долларов.

    По информации китайского железнодорожного оператора Shandong Hi-Speed Group (SHSC), маршрут проходит через погранпереход Алашанькоу в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

    В 2021 году в провинции Шаньдун было обработано более 1800 грузовых поездов Китай – Европа.

    Как отмечают в SHSC, в настоящее время товары из Шаньдуна доставляются в 54 города в 23 странах по 51 международному железнодорожному маршруту.

    По данным Федерального статистического управления Германии (Destatis), в 2021 году товарооборот между Германией и Китаем вырос на 15,1% по сравнению с 2020 годом и составил 245,4 млрд евро.

    Фото: Xinhua


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