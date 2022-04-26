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«Росатом» и «Норникель» планируют проект по освоению литиевого месторождения
26.04.2022

«Росатом» и «Норникель» планируют проект по освоению литиевого месторождения


    • Госкорпорация «Росатом» и ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (ПАО «ГМК «Норильский никель») подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба «Росатома».

    Стороны договорились о сотрудничестве по нескольким направлениям. В первую очередь, это реализация стратегических проектов в Арктической зоне Российской Федерации, направленных на развитие инфраструктуры Северного морского пути, арктического судоходства, в том числе реализации проектов по судостроению, развитию атомного ледокольного флота. Ледоколы ФГУП «Атомфлот» помогают «Норникелю» расширить транспортный коридор на Таймыр, что позволяет обеспечивать выполнение инвестиционной программы в Норильском промышленном районе. Так, c 2022 года атомный ледокол «Сибирь» осуществляет круглогодичную навигацию на линии Мурманск — Дудинка и работает в Енисейском заливе, обеспечивая коммерческую скорость проводки.

    Возможна также реализация совместных проектов по освоению литиевого месторождения Колмозерское в Мурманской области и дальнейшей глубокой переработке литиевого сырья. Колмозерское – крупнейшее (18,9% отечественных запасов) и наиболее перспективное российское месторождение литиевых руд, в настоящее время находится в нераспределенном фонде. Планируется создание совместного предприятия с распределением равных долей между участниками и паритетными принципами корпоративного управления, которое, объединив активы и компетенции партнеров, будет участвовать в аукционе на лицензию Колмозерского месторождения.

    Добыча сырья даст возможность создания первого отечественного производства литийсодержащей продукции, а также производства тяговых литий-ионных батарей. Таким образом, за счет дополнения возможностей и активов друг друга, взаимодействие госкорпорации «Росатом» и ПАО «ГМК «Норильский никель» позволит ускорить построение отрасли полного цикла накопителей энергии.

    В рамках соглашения о сотрудничестве со стороны Госкорпорации «Росатом» в проектах планируется участие ФГУП «Атомфлот», Уранового холдинга «АРМЗ», АО «Техcнабэкспорт» и АО «РЭНЕРА».

    В «Росатоме» отмечают, что «перечень направлений не является исчерпывающим и может быть дополнен Сторонами путем заключения дополнительных соглашений».

    Фото: сайт «Росатома»


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