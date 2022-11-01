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В Турцию оправлены имитаторы ядерного топлива
01.11.2022

В Турцию оправлены имитаторы ядерного топлива


    • На Новосибирском заводе химконцентратов (ПАО «НЗХК», дочернее предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») изготовлены и отгружены заказчику имитаторы ядерного топлива – макеты топливных кассет для первого энергоблока АЭС «Аккую» в Турции, а также оборудование для испытаний имитационной зоны – макеты поглощающих стрежней управления и защиты реактора, инструменты входного контроля ядерного топлива, сообщает пресс-служба Росатома.

    Как поясняют в госкорпорации, перед пуском нового энергоблока для проверки работы ключевых систем реакторной установки в активную зону реактора сначала загружаются с последующей выгрузкой макеты топливных кассет (имитаторы). Активная зона энергоблока поколения 3+ содержит 163 тепловыделяющие сборки с урановым топливом.

    Согласно долгосрочному контракту между АО «ТВЭЛ» и АО «Аккую Нуклеар» о поставке российского ядерного топлива для всех четырех энергоблоков АЭС «Аккую», заключенному в 2017 году, начальная загрузка ядерного топлива для энергоблока №1 АЭС «Аккую» запланирована на 2023 год.

    Кроме того, дочернее предприятие АО «ТВЭЛ» – Центральный проектно-технологический институт (АО «ЦПТИ») – поставит на каждый энергоблок электростанции перегрузочные машины, которые используются на АЭС для загрузки в активную зону свежего топлива и выгрузки отработавших кассет. Поставка перегрузочной машины для первого энергоблока запланирована на 2023 год.

    Фото: Росатом


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