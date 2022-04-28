Углерод ушел в Турцию в биг-бэгах

«Рускон», входящий в состав группу компаний «Дело», успешно организовал и осуществил балковую (бесконтейнерную) морскую перевалку груза технического углерода из Новороссийска в Турцию.

Как сообщили SeaNews в ГК «Дело», балковая морская перевалка организована в рамках диверсификации форм транспортно-логистической деятельности.

Всего на судно было загружено около 1,3 тыс. мягких контейнеров (big bag) общей массой 1200 тонн, которые после доставки в Турцию помещены на склад под ответственное хранение «Рускона».

По словам коммерческого директора «Рускон Санкт-Петербург» Никиты Кравченко, особенностью данной перевалки является то, что ранее подобные грузы перевозились, преимущественно, в контейнерах.

«Приостановка линейного сообщения частью контейнерных перевозчиков вызывает потребность в организации новых сервисов, способных удовлетворить потребности клиентов «Рускон», – отметил он. – По нашему мнению, диверсификация маршрутов и форм логистической деятельности буду весьма востребованными клиентами компании».

Фото: ГК «ДЕЛО»