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Углерод ушел в Турцию в биг-бэгах
28.04.2022

Углерод ушел в Турцию в биг-бэгах

    • «Рускон», входящий в состав группу компаний «Дело», успешно организовал и осуществил балковую (бесконтейнерную) морскую перевалку груза технического углерода из Новороссийска в Турцию.

    Как сообщили SeaNews в ГК «Дело», балковая морская перевалка организована в рамках диверсификации форм транспортно-логистической деятельности.

    Всего на судно было загружено около 1,3 тыс. мягких контейнеров (big bag) общей массой 1200 тонн, которые после доставки в Турцию помещены на склад под ответственное хранение «Рускона». 

    По словам коммерческого директора «Рускон Санкт-Петербург» Никиты Кравченко, особенностью данной перевалки является то, что ранее подобные грузы перевозились, преимущественно, в контейнерах.  uglerod v big bjegah ruskon1 Новости, Разное

    «Приостановка линейного сообщения частью контейнерных перевозчиков вызывает потребность в организации новых сервисов, способных удовлетворить потребности клиентов «Рускон», – отметил он. – По нашему мнению, диверсификация маршрутов и форм логистической деятельности буду весьма востребованными клиентами компании».

     

    Фото: ГК «ДЕЛО»


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