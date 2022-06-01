«Рускон» по отправил первый контейнерный поезд Чэнду – Кресты

«Рускон», входящий в состав группу компаний «Дело», успешно организовал первую отправку контейнерного поезда в рамках нового регулярного контейнерного сервиса между Китаем и Россией по маршруту Чэнду – Кресты. «Рускон» выступает оператором на всём пути следования.

Как сообщили SeaNews в ГК «Дело», прибытие партии из 50 сорокафутовых контейнеров ожидается в конце июня.

Маршрут проходит через сухопутный пограничный переход Забайкальск/Маньчжурия, контейнерные поезда будут прибывать на собственный терминал «Рускона» – АО «МАНП». Сейчас график отправок составляет два раза в месяц, в перспективе, исходя из востребованности сервиса, отправки планируется осуществлять еженедельно, отмечают в ГК «Дело».

По словам вице-президента «Рускона» Андрея Чернышёва, новый маршрут расширяет для клиентов возможности прямых отправок импортных грузов из развитой в промышленном плане китайской провинции Сычуань в Московский регион.

«Мы помогаем нашим партнёрам не только оперативно и безопасно доставить импорт на территорию России, но и организовать его логистическое обеспечение внутри нашей страны, включая таможенное оформление, крытое хранение груза, автодоставку в ближайшие регионы. А развитая сеть внутрироссийских поездных сервисов позволяет организовать быструю и экономичную доставку в большинство удаленных регионов России», — отметил он.