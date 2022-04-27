150 контейнерных поездов «Рускона»

«Рускон», входящий в состав группу компаний «Дело», 24 апреля этого года отправил 150-й контейнерный поезд по маршруту Новороссийск — Москва в рамках сервиса «Московский экспресс».

Как сообщили SeaNews в ГК «Дело», сервис на Москву по доставке импортной продукции действует с 2020 года, и за это время с его помощью было перевезено почти 7,5 тыс. контейнеров с различными грузами. Он отправляется с контейнерного терминала НУТЭП, входящего в стивидорный актив Группы ДелоПортс.

По словам первого вице-президента Рускона Андрея Чернышёва, за прошедшие два года объём перевозок на сервисе «Московский экспресс» рос опережающими темпами.

«Если для отправки первых 100 контейнерных поездов нам потребовалось почти 1,5 года, то отправка следующих 50 заняла менее полугода», — добавил он.

Напомним, что «Рускон» по итогам марта обновил месячный рекорд по количеству отправленных контейнеров из Новороссийска в Москву — в составе 11 контейнерных поездов было перевезено 634 сорокафутовых контейнера, из которых 144 – рефрижераторные.

Фото: «Рускон»