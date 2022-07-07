Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
«Рускон» запустил собственный сервис на Индию
07.07.2022

«Рускон» запустил собственный сервис на Индию


    • «Рускон», входящий в состав группы компаний «Дело», в июле этого года открыл собственный регулярный мультимодальный сервис по доставке грузов в контейнерах между Индией и Россией. Как рассказали SeaNews в ГК «Дело», «Рускон» обеспечит под ключ экспедирование маршрута из любой точки России.

    Стыковка сухопутного и морского плеча будет осуществляться в Новороссийске через терминал НУТЭП, входящий в стивидорный актив группы «ДелоПортс», и собственный припортовый терминал «Рускон». Далее суда будут доставлять груз по маршруту Новороссийск – Стамбул – Нава-Шева. 

    Дополнительно доступны опции заказа таможенных и терминально-складских услуг, отправка грузов возможна как в клиентских контейнерах, так и в контейнерах под управлением «Рускона». Помимо стандартной номенклатуры, к перевозке принимаются и опасные грузы. 

    По данным группы, регулярность сервиса на данном этапе – один раз в месяц с транзитным временем 22 дня. Первый выход судна вместимостью 1700 TEU из порта Нава-Шева запланирован на 10 августа этого года, в обратный рейс из порта Новороссийск – 2 сентября 2022 года.

    По словам президента «Рускона» Сергея Берёзкина, использование альтернативных международному транспортному коридору Запад – Восток маршрутов в сегодняшних условиях представляется весьма перспективным.

    «Индийские порты в качестве базы для дальнейшей переброски российских импортных, экспортных или транзитных грузов начинают играть всё большую роль в ситуации перестройки глобальных логистических цепочек», – отметил он.

    Фото: НУТЭП


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    21.06.2022
    Новый сервис K-Alliance
    Корейский альянс контейнерных перевозчиков K-Alliance, куда входят HMM, SM Line, Sinokor Merchant Marine и […]
    АльянсКореяСервис
    0
    30.05.2022
    Контейнерный сервис из Вьетнама в Россию по жд
    ПАО «ТрансКонтейнер» запустил публичный регулярный сервис для перевозки товаров народного потребления из Вьетнама в […]
    ВьетнамСервисТрансКонтейнер
    0
    17.01.2022
    Более двух сотен контейнерных поездов
    Отправил «Рускон» в 2021 году
    Группа Делоконтейнерные поездаРускон
    0
    06.06.2022
    PIL возобновляет заходы на Маврикий
    Pacific International Lines (PIL) объявила о возобновлении судозаходов в Порт-Луи (Республика Маврикий). Заход в Порт-Луи будет добавлен […]
    PILСервис
    0
    28.06.2022
    Китай и Индия показали самый высокий спрос на газ
    В 2021 году Китай и Индия показали самый высокий спрос на газ. За последние […]
    2022А.МиллерГазпромЕвропа
    0
    04.04.2022
    «Рускон» обновил месячный рекорд по отправке контейнерных поездов
    «Рускон», входящий в состав группу компаний «Дело», по итогам марта обновил месячный рекорд по […]
    контейнерные поездаРекордРускон
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    07.07.2022 Первый публичный контейнерный поезд FESCO из Шанхая в Москву
    07.07.2022 Первый контейнерный из Китая через Камышовую
    07.07.2022 Новый мультимодальный маршрут Китай – Европа
    07.07.2022 Контейнерооборот Ирана, итоги 6 месяцев 2022
    06.07.2022 Изменение оргструктуры в APMT
    06.07.2022 Железнодорожные контейнеры, 6 месяцев 2022: перевозки удобрений выросли почти в 2 раза
    Госрегулирование Показать всё
    05.07.2022 Дальневосточные пункты пропуска необходимо приводить в порядок
    04.07.2022 О дополнительных решениях по экспортным пошлинам на продукцию АПК
    04.07.2022 Временно ограничен вывоз кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы
    01.07.2022 В.Путин подписал указ о передаче имущества «Сахалин Энерджи» в собственность государству
    30.06.2022 Правительство дополнило перечень товаров для первоочередного таможенного контроля
    30.06.2022 Изменения в Обязательных постановлениях в портах Белого моря
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти