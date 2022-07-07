«Рускон» запустил собственный сервис на Индию

«Рускон», входящий в состав группы компаний «Дело», в июле этого года открыл собственный регулярный мультимодальный сервис по доставке грузов в контейнерах между Индией и Россией. Как рассказали SeaNews в ГК «Дело», «Рускон» обеспечит под ключ экспедирование маршрута из любой точки России.

Стыковка сухопутного и морского плеча будет осуществляться в Новороссийске через терминал НУТЭП, входящий в стивидорный актив группы «ДелоПортс», и собственный припортовый терминал «Рускон». Далее суда будут доставлять груз по маршруту Новороссийск – Стамбул – Нава-Шева.

Дополнительно доступны опции заказа таможенных и терминально-складских услуг, отправка грузов возможна как в клиентских контейнерах, так и в контейнерах под управлением «Рускона». Помимо стандартной номенклатуры, к перевозке принимаются и опасные грузы.

По данным группы, регулярность сервиса на данном этапе – один раз в месяц с транзитным временем 22 дня. Первый выход судна вместимостью 1700 TEU из порта Нава-Шева запланирован на 10 августа этого года, в обратный рейс из порта Новороссийск – 2 сентября 2022 года.

По словам президента «Рускона» Сергея Берёзкина, использование альтернативных международному транспортному коридору Запад – Восток маршрутов в сегодняшних условиях представляется весьма перспективным.

«Индийские порты в качестве базы для дальнейшей переброски российских импортных, экспортных или транзитных грузов начинают играть всё большую роль в ситуации перестройки глобальных логистических цепочек», – отметил он.

Фото: НУТЭП