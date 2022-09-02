Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Мультимодальный LCL-сервис из Турции через Новороссийск
02.09.2022

Мультимодальный LCL-сервис из Турции через Новороссийск


    • «Рускон», входящий в состав группу компаний «Дело», запустил новый мультимодальный сервис доставки сборных грузов из Турции в Россию через порт Новороссийск.

    Как рассказали SeaNews в ГК «Дело», сдать груз для отправки в Россию можно в любой части Турции. Далее груз консолидируется в Стамбуле на специализированном складе «Рускона», из него формируется полносоставный контейнер, который на судне доставляется в Новороссийск.

    Обработка груза осуществляется на контейнерном терминале НУТЭП. В Новороссийске возможна перегрузка и отправка грузов на собственных поездных сервисах «Рускона» и доставка автотранспортом в любую точку России. 

    Как отметил вице-президент «Рускона» Андрей Чернышёв, минимальная принимаемая партия груза в Турции составляет всего 100 кг, что позволяет активно пользоваться сервисом малому бизнесу, индивидуальным предпринимателям и частным лицам.

    Фото: «Рускон»


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    21.07.2022
    Новый мультимодальный сервис на Турцию
    «ТрансКонтейнер» запустил новый мультимодальный сервис для перевозки грузов между Россией и Турцией через Новороссийск […]
    Мультимодальный сервисНовороссийскНУТЭПТрансКонтейнер
    0
    27.04.2022
    150 контейнерных поездов «Рускона»
    По маршруту Новороссийск — Москва
    Группа Делоконтейнерный сервисРускон
    0
    21.04.2022
    Контейнеровозы MSC вернулись на НУТЭП
    Судозаходы станут регулярными
    MSCГруппа ДелоНовороссийскНУТЭП
    0
    17.01.2022
    Более двух сотен контейнерных поездов
    Отправил «Рускон» в 2021 году
    Группа Делоконтейнерные поездаРускон
    0
    01.03.2022
    Новый мультимодальный транзитный сервис Китай – Европа
    ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» начал обслуживать грузы мультимодального контейнерного сервиса из Китая в Европу, […]
    SamskipКитай - ЕвропаКТСПМультимодальный сервис
    0
    05.07.2022
    Новый контейнерный сервис по восточной ветке МТК Север – Юг
    «РЖД Логистика» приступила к перевозкам полносоставных контейнерных поездов из России в Индию по восточной […]
    Контейнерный поездМеждународный транспортный коридорМультимодальный сервисРЖД Логистика
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    02.09.2022 Мультимодальный LCL-сервис из Турции через Новороссийск
    02.09.2022 Про раскрутку коридора «Север-Юг»
    02.09.2022 ТOP-5 контейнерных терминалов России в январе-июле 2022
    31.08.2022 Соответствие линий расписанию продолжает улучшаться
    31.08.2022 DCT Gdansk заказал полуавтоматические RTG
    31.08.2022 Контейнерооборот Арктического бассейна в июле 2022
    Госрегулирование Показать всё
    02.09.2022 Ограничен личный прием граждан в Балтийской таможне
    02.09.2022 В.Путин пообещал перебросить свободные суда с Черного моря на Балтику
    01.09.2022 Упрощённый порядок подтверждения соответствия ввозимой и выпускаемой продукции продлили
    01.09.2022 Mitsubishi получит долю в «Сахалинской Энергии»
    01.09.2022 Завершён первый этап формирования «дорожных карт» транспортно-логистических коридоров
    29.08.2022 Тарифы на перевалку угля на Юге пересмотрят
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти