Мультимодальный LCL-сервис из Турции через Новороссийск

«Рускон», входящий в состав группу компаний «Дело», запустил новый мультимодальный сервис доставки сборных грузов из Турции в Россию через порт Новороссийск.

Как рассказали SeaNews в ГК «Дело», сдать груз для отправки в Россию можно в любой части Турции. Далее груз консолидируется в Стамбуле на специализированном складе «Рускона», из него формируется полносоставный контейнер, который на судне доставляется в Новороссийск.

Обработка груза осуществляется на контейнерном терминале НУТЭП. В Новороссийске возможна перегрузка и отправка грузов на собственных поездных сервисах «Рускона» и доставка автотранспортом в любую точку России.

Как отметил вице-президент «Рускона» Андрей Чернышёв, минимальная принимаемая партия груза в Турции составляет всего 100 кг, что позволяет активно пользоваться сервисом малому бизнесу, индивидуальным предпринимателям и частным лицам.

Фото: «Рускон»