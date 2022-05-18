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Рускон отправил грузы в Китай комбинированным способом
18.05.2022

Рускон отправил грузы в Китай комбинированным способом


    • Мультимодальный логистический оператор Рускон, входящий в Группу компаний «Дело», организовал комбинированную отправку с Куйбышевской железной дороги в Китай через терминал Восточной стивидорной компании (далее – ВСК) партии продукции нефтехимии. Об этом сообщает пресс-служба компании.

    Груз общей массой 5,2 тыс. тонн был первоначально загружен в крытые вагоны и доставлен на припортовый терминал в Находке. Здесь была организована перетарка продукции нефтехимии в линейные контейнеры, их вывоз и передача в ВСК для дальнейшей транспортировки морем на регулярном сервисе. Первая партия в составе 29 40-футовых контейнеров 15 мая погружена на судно и отправлена в адрес получателя в Китае.

    «В условиях дефицита контейнерного оборудования в регионах данный вид перевозки приобретает все большую популярность, позволяя сократить срок оборачиваемости контейнеров и задействовать оборудование локальных перевозчиков», — отметил руководитель дальневосточного филиала Рускон Юрий Седякин.


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