Рускон отправил грузы в Китай комбинированным способом

Мультимодальный логистический оператор Рускон, входящий в Группу компаний «Дело», организовал комбинированную отправку с Куйбышевской железной дороги в Китай через терминал Восточной стивидорной компании (далее – ВСК) партии продукции нефтехимии. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Груз общей массой 5,2 тыс. тонн был первоначально загружен в крытые вагоны и доставлен на припортовый терминал в Находке. Здесь была организована перетарка продукции нефтехимии в линейные контейнеры, их вывоз и передача в ВСК для дальнейшей транспортировки морем на регулярном сервисе. Первая партия в составе 29 40-футовых контейнеров 15 мая погружена на судно и отправлена в адрес получателя в Китае.

«В условиях дефицита контейнерного оборудования в регионах данный вид перевозки приобретает все большую популярность, позволяя сократить срок оборачиваемости контейнеров и задействовать оборудование локальных перевозчиков», — отметил руководитель дальневосточного филиала Рускон Юрий Седякин.