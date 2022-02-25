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В КНР увеличили список импортных товаров для трансграничной электронной торговли
25.02.2022

В КНР увеличили список импортных товаров для трансграничной электронной торговли


    • С 1 марта 2022 года в КНР вступает в силу обновленный «Список импортных товаров для розничной реализации путем трансграничной электронной торговли». Уведомление о его корректировке было выпущено 21 февраля Министерством финансов КНР и другими отраслевыми ведомствами, сообщает пресс-служба Торгового представительства РФ в Китае.

    В общей сложности в список добавлено 29 наименований товаров, в том числе лыжное оборудование, домашние посудомоечные машины, томатный сок. Как указывается в уведомлении, решение об увеличении списка принято для «стимулирования здорового развития трансграничного розничного импорта по каналам электронной торговли и удовлетворения потребности народа в лучшей жизни». Одна позиция – мечи, штыки, копья и прочее подобное оружие – из списка исключена.

    Согласно действующим нормам, товары из этого списка, приобретаемые для личного потребления в определенных размерах, облагаются нулевой таможенной пошлиной и временно пониженными ставками налогов. При введении этой системы в 2016 году лимиты для приобретения импортных товаров китайским потребителем были установлены в размере 2 тыс. юаней (примерно 316 долларов США по текущему курсу) на одну сделку и 20 тыс. юаней (3,1 тыс. долларов) на совокупный объем покупок одним лицом в течение года. В 2018 году эти лимиты были увеличены до 5 тыс. юаней (790 долларов) и 26 тыс. юаней (4,1 тыс. долларов) соответственно.

    В первоначальном списке 2016 года насчитывалось 1,1 тыс. позиции. Список обновлялся трижды (в 2018, 2019 и 2022 году). Предыдущее обновление 2019 года включило в список 90 наименований товаров (в том числе морепродукты, изделия из бумаги). В настоящее время в списке 1476 позиций импортных товаров.


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