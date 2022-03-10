Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
ТОП-5 растущих товарных позиций в импорте в деталях в 2021 году
10.03.2022

ТОП-5 растущих товарных позиций в импорте в деталях в 2021 году


  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    18.02.2022
    Грузы «Дела»: плюс 5% по итогам 2021 года
    Грузооборот стивидорного направления бизнеса группы компаний «Дело» (контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и […]
    2021ГрузооборотГруппа ДелоДелоПортс
    0
    24.01.2022
    Контейнерооборот Балтийского бассейна в декабре 2021 снизился на 1%
    В декабре 2021 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна снизился на 1% относительно показателя декабря […]
    2021БалтикаКонтейнерооборот
    0
    22.02.2022
    Нефтеэкспорт России, 2021 год: выросли поставки нефтепродуктов
    Геополитическая обстановка на фоне обострения ситуации в Донбассе накаляется, что затрагивает не только российский рынок, но и […]
    2021ГазНефтепродуктыНефть
    0
    18.01.2022
    Авиаперевозки Харбин – Россия в 2021 году
    В 2021 году международный аэропорт Тайпин, расположенный в городе Харбин, обслужил 199 грузовых чартерных […]
    2021АвиаперевозкиКитайРоссия
    0
    09.02.2022
    Maersk увеличил прибыль в 6 раз в 2021 году
    A.P. Moller-Maersk опубликовал финансовые показатели за 2021 год. Как сообщили SeaNews в головном офисе […]
    2021MaerskФинансы
    0
    02.02.2022
    Импорт живых животных в Россию в январе-ноябре 2021 года в деталях
    По данным сервиса SeaNews ТСВТ, за январь-ноябрь 2021 года импорт живых животных в Россию […]
    Только для подписчиков
    2021ИмпортСтатистика таможниТСВТ
    0


  •  




  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    10.03.2022 Линии отменяют рейсы
    09.03.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 9, 2022
    05.03.2022 Контейнерооборот Каспийского бассейна в январе 2022 года снизился на 23,3%
    05.03.2022 Железнодорожные контейнеры, 2 месяца 2022: рост почти по всем грузам
    05.03.2022 CMA CGM не принимает букинги на Беларусь
    05.03.2022 Оборот мировых контейнерных линий, январь 2022
    Госрегулирование Показать всё
    10.03.2022 Отсрочка по обязательствам по субсидиям для компаний под санкциями
    05.03.2022 Утверждены требования к информационным системам электронных перевозочных документов
    04.03.2022 Конгресс США начал расследование в отношении линий
    03.03.2022 Меры экономической поддержки морского предпринимательства
    01.03.2022 О стабилизации рынков, поддержке импортозамещения и внутренних капиталовложениях
    22.02.2022 Портовикам придется платить в 10 раз больше за экологические нарушения
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти