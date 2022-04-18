Сняты ограничения на импорт овощей и фруктов из Турции

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сняла ограничения на ввоз перцев, гранатов, винограда, апельсинов и грейпфрутов на территорию Российской Федерации из Турецкой Республики.

Как сообщает Роспотребнадзор, ранее специалисты службы довели до уполномоченных органов Турции требования Российской Федерации в части контроля за содержанием пестицидов в пищевой продукции, а также дали разъяснения о мерах, необходимых для устранения ранее обнаруженных.

Отмечается, что удалось добиться усиления контроля за содержанием пестицидов как со стороны Министерства сельского и лесного хозяйства Турции, так и со стороны производителей и экспортеров продукции.

Основанием для принятия решения о снятии ограничений стали результаты выездной инспекционной проверки центров производства и экспорта плодоовощной продукции, в ходе которой специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы продукции для лабораторных исследований. По итогам анализа проб превышений максимально допустимых уровней содержания вредных веществ не выявлено.

«Снятие ограничений обеспечит доступ безопасных фруктов и овощей на российский рынок, послужит расширению ассортимента качественной плодоовощной продукции на российских прилавках», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Фото: Lovesurfing