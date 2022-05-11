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Внешняя торговля Китая в январе-апреле 2022 года
11.05.2022

Внешняя торговля Китая в январе-апреле 2022 года


    • В январе-апреле 2022 года объем внешней торговли Китая вырос на 7,9% относительно показателя аналогичного периода прошлого года и составил 12,58 трлн юаней (1,87 трлн долларов), сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

    Экспорт из Китая вырос на 10,3% до 6,97 трлн юаней (1,04 трлн долларов), импорт в Китай – на 5% до 5,61 трлн юаней (0,83 трлн долларов)

    За первые 4 месяца этого года торговля Китая с его тремя ведущими торговыми партнерами – АСЕАН, ЕС и США увеличилась на 7,2%, 6,8% и 8,7% соответственно.

    Внешнеторговый оборот частных предприятий Китая за январь-апрель вырос на 11% до 6,1 трлн юаней (0,91 трлн долларов), составив 48,5% от общего объема внешней торговли страны.

    Внешнеторговый оборот предприятий с участием иностранного капитала и государственных предприятий Китая за отчетный период увеличился на 2,2% и 14,1% соответственно.

    В январе-апреле 2022 года экспорт электромеханических изделий из КНР вырос на 6,7% и составил 57,9% от общего объема внешней торговли страны.

    В апреле 2022 года объем внешней торговли Китая увеличился на 0,1% до 3,16 трлн юаней (0,47 трлн долларов). В том числе экспорт из КНР вырос на 1,9%. Импорт в страну, напротив, снизился на 2%.

    Фото: Xinhua


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