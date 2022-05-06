Новый авиарейс Почты России из Китая в Москву

Почта России совместно с Почтой Китая запустила регулярные прямые рейсы на собственных магистральных грузовых самолетах ТУ-204С из китайского города Чжэнчжоу в аэропорт Внуково. Еженедельный рейс будет доставлять до 23 тонн почтового груза, сообщает пресс-служба Почты Росиии

Новый рейс из Китая в Москву будет перевозить отправления класса ePacket. Это ускоренный вид доставки из интернет-магазинов Китая. Внутри Китая ePacket-отправления доставляет EMS China, они быстро проходят по стране и отправляются на импорт. Самолеты Почты России ТУ-204С доставляют их напрямую в аэропорт Внуково.

Логистический центр Почты России расположен в непосредственной близости от аэропорта. Благодаря этому все посылки быстро проходят таможенный контроль и оформление, а потом попадают на сортировку по адресам для доставки. Это значительно сокращает время на обработку и транспортировку отправлений.

«Почта России постоянно работает над оптимизацией собственных логистических цепочек, чтобы доставлять отправления клиентам быстрее. Новый рейс из Чжэнчжоу поможет нам повысить скорость доставки товаров из китайских интернет-магазинов. Если направление окажется востребованным, возможно, в будущем мы сможем увеличить количество рейсов до 3–4 в неделю», – отметил руководитель департамента управления авиатранспортом Почты России Георгий Баутин.

Использование собственных самолетов дает Почте России возможность обеспечить стабильность перевозок, самостоятельно контролировать логистику и объёмы доставки на маршрутах, вне зависимости от расписания других авиаперевозчиков, поясняют в компании. Собственные самолеты также позволяют регулировать и направлять почтовые потоки по регионам. В итоге это помогает ускорить обработку грузов и сократить сроки доставки.

С 2019 года Почта России осуществляет регулярные рейсы из аэропортов Ханчжоу и Чанша с отправлениями класса C-packet, реализуемого совместно с AliExpress. Перед полетом в Китай самолеты Почты России доставляют внутренние отправления по разным городам России: Казань, Норильск, Новосибирск, Красноярск, Хабаровск, Анадырь, Певек, Петропавловск-Камчатский, Якутск.