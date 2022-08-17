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Рускон запустил сервис из Японии в Казахстан
17.08.2022

Рускон запустил сервис из Японии в Казахстан


    • «Рускон», входящий в состав группу компаний «Дело», в августе этого года успешно запустил мультимодальный контейнерный сервис из Японии в Казахстан.

    Доставка грузов осуществляется судном из японского порта Кобе до порта Восточный, после чего по железной дороге следует до станции Алматы-1.

    Частота сервиса – один раз в месяц. «Время в пути по морской составляющей сервиса до пункта назначения составляет 5-6 дней», – говорится в сообщении группы.

    По словам генерального директора ТOO «Рускон Азия» Марата Ахматдинова, с учетом заинтересованности в расширении территорий присутствия и освоения новых маршрутов компания намерена сконцентрировать усилия для создания в регионе оптимальных и высококачественных клиентских сервисов.

    Фото: Рускон


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