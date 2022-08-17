Рускон запустил сервис из Японии в Казахстан

«Рускон», входящий в состав группу компаний «Дело», в августе этого года успешно запустил мультимодальный контейнерный сервис из Японии в Казахстан.

Доставка грузов осуществляется судном из японского порта Кобе до порта Восточный, после чего по железной дороге следует до станции Алматы-1.

Частота сервиса – один раз в месяц. «Время в пути по морской составляющей сервиса до пункта назначения составляет 5-6 дней», – говорится в сообщении группы.

По словам генерального директора ТOO «Рускон Азия» Марата Ахматдинова, с учетом заинтересованности в расширении территорий присутствия и освоения новых маршрутов компания намерена сконцентрировать усилия для создания в регионе оптимальных и высококачественных клиентских сервисов.

Фото: Рускон