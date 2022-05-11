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В Астрахани запустили контейнерный сервис в Юго-Восточную Азию
11.05.2022

В Астрахани запустили контейнерный сервис в Юго-Восточную Азию


    • В Астраханском морском порту запущен новый сервис по доставке грузов из России в Юго-Восточную Азию, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале 7 мая.

    6 мая в Астрахани состоялась первая отгрузка пяти контейнеров с оборудованием в Бангладеш через Иран. «Процесс органично вписывается в реализуемый нами проект по развитию коридора «Север-Юг» и даст серьёзный эффект в развитии международного сотрудничества, — сказал И.Бабушкин. — В условиях санкций традиционная логистика оказалась затруднена. Но геополитическое расположение нашей области открывает широкие перспективы для Астраханского водного транспортного узла, чем мы обязательно максимально воспользуемся».

    По словам губернатора, морской порт Астрахани позволяет отгружать более 16 млн тонн грузов в год, однако, в настоящее время она загружена менее чем на 20%.

    И.Бабушкин сообщил, что региональное правительство уже договорилось о перевозке крупных партий белорусских товаров через астраханские порты, а иранские логистические компании снизили тарифы для грузов, следующих по МТК «Север-Юг»».

     Кроме того, сейчас регион готов принять дополнительные объёмы грузов с черноморского направления и обеспечить их транспортировку по международному транспортному коридору «Север-Юг».

    Губернатор добавил, что решается вопрос реконструкции Волго-Каспийского морского судоходного канала. «В планах ФГУП «Росморпорт» до 2024 года завершить мероприятия по увеличению проходной осадки судов в канале до 4,5 м, что позволит в полной мере раскрыть имеющийся потенциал портовой инфраструктуры Астраханской области», — сказал И.Бабушкин.

    Фото: Telegram-канал губернатора Астраханской области И.Бабушкина


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