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«Деловые Линии» запустили авиадоставку
12.04.2022

«Деловые Линии» запустили авиадоставку

    • «Деловые Линии» запустили авиадоставку из Китая и Юго-Восточной Азии. Как сообщили SeaNews в компании, доставка коммерческих грузов возможна из Пекина, Гуанчжоу, Кобе, Бангкока, Калькутты, Сингапура, других населенных пунктов Японии, Тайваня, Кореи и стран Юго-Восточной Азии. Время доставки, например, на маршруте Пекин – Москва составляет несколько дней.

    «Спрос на доставку товаров с Дальнего Востока всегда был высоким, а в последнее время вырос еще сильнее – по нашим данным, показатель взлетел на 40% за последний год. Объемы производств увеличиваются, растут и объемы поставок – особенно автомобильных комплектующих и запчастей, а также микрочипов и медицинских товаров. Многие морские порты и железнодорожные терминалы уже перегружены, поэтому, чтобы сократить сроки доставки, мы запустили перевозки по воздуху. Компании смогут получить свои партии гораздо быстрее, не теряя своих клиентов и уверенности в сохранности грузов», – пояснили в пресс-службе «Деловых Линий».

    Агент – представитель группы компаний забирает груз с последующей доставкой в аэропорт вылета, организует терминальную обработку и передачу груза авиаперевозчику. По прилете в Россию «Деловые Линии» организуют таможенную очистку и отправляют груз на терминал, оттуда при необходимости товар доставляется получателю.

    Фото: «Деловые Линии»

     


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