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Порт Читтагонг ликвидирует невостребованные контейнеры
12.09.2022

Порт Читтагонг ликвидирует невостребованные контейнеры

    • Порт Читтагонг (Бангладеш) планирует избавиться от невостребованных груженых контейнеров, чтобы освободить территорию порта, сообщает Container News.

    В частности, речь идет об уничтожении грузов в контейнерах, которые были доставлены в порт с 2004 по 2018 год, но импортеры их не приняли.

    Администрация порта и таможенные органы страны на прошлой неделе уничтожили содержимое 63 контейнеров, на очереди – еще 382 контейнера.

    В таможне отмечают, что если груз в течение месяца не принят, то администрация порта вправе отправить контейнеры на аукцион и продать груз с аукционной площадки. В настоящее время на аукцион выставлены контейнеры суммарной вместимостью 7,5 тыс. TEU, которые импортеры не приняли или не подтвердили продление сроков хранения. По данным порта, 273 контейнера содержат опасные грузы.

    Администрация порта планирует таким образом освободить территорию порта от «ненужных» контейнеров за месяц.

    Фото: Khaled Siraj


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