Дальневосточный контейнерный форум состоится в июле во Владивостоке

Разворот торговых отношений России на Восток требует серьёзного наращивания пропускной способности в направлении Китая и портов Юго-Восточной Азии, однако транспортная система Дальнего Востока уже работает на пределе своих возможностей. Требуется поиск новых административных, инфраструктурных и экономических решений, которые будут способны в кратчайшие сроки решить вопрос с преодолением транспортной блокады России и Беларуси. В первую очередь в области контейнерных перевозок. Уход глобальных контейнерных операторов, санкции в отношении российского флота, проблемы платежей и страхования серьёзно повлияли на отечественную логистическую отрасль.

Эти и другие проблемы представители отрасли и грузовладельцы обсудят на первом Дальневосточном контейнерном форуме, который состоится 5 — 6 июля 2022 года во Владивостоке. Место проведения конференции выбрано не случайно. В новой геополитической реальности Дальний Восток приобретает особую роль – одного из главных центров экономического роста России.

Также среди тем форума:

переориентация на китайские контейнерные линии: плюсы и минусы;

портовая и тыловая контейнерная инфраструктура на Дальнем Востоке: планы дальнейшего развития;

погранпереходы на границе с Китаем: состояние и перспективы;

дефицит контейнеров: как оперативно закрыть вопрос?

Дальневосточный контейнерный форум будет проходить в течение двух дней, чтобы вместе обсудить возможности и потенциал Дальнего Востока и познакомиться с ведущими грузовладельцами/грузоотправителями, перевозчиками, экспедиторами и агентами, портами и терминалами, которые заинтересованы в создании более прочных деловых отношений на Дальнем Востоке.

В первый день, 5 июля, состоится конференция, где участники обсудят самые актуальные проблемы контейнерного бизнеса. После конференции состоится гала-ужин для закрепления контактов между делегатами.

Второй день, 6 июля, будет посвящён неформальному общению. В этот день мы познакомимся с одним из самых необычных городов России – Владивостоком. Участники посетят одну из стивидорных компаний порта, после чего отправятся на остров Русский, где будет организован уникальный обед с дальневосточными морепродуктами на берегу океана с посещением морской фермы.

Регистрация участников: https://konfer.ru/events/15821/

Оргкомитет: +7 (495) 646-01-51, +7 (812) 448-08-48, info@konfer.ru (Светлана Барсукова).

Подробности – на сайте форума: www.cont.events