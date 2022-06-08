Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Вывоз икры с Дальнего Востока ограничат
08.06.2022

Вывоз икры с Дальнего Востока ограничат

    • Заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко провела совещание по запуску эксперимента по контролю за вывозом икры лососёвых видов рыб с Дальнего Востока на территорию Центральной России, сообщается на сайте правительства РФ.

    Как отметила В.Абрамченко, на проблему незаконного вывоза икры неоднократно обращали внимание президент и правительство и в ближайшее время необходимо запустить поэтапные меры для ликвидации такой серой зоны.

    Правительством, Минсельхозом совместно с депутатами Государственной Думы подготовлены правовые изменения для регулирования вывоза икры лососёвых видов рыб для личных целей в рамках эксперимента для Камчатского края. В частности, речь идёт об ограничении провоза икры лососёвых видов рыб в объёме более 10 кг.

    Планируется, что законопроект будет рассмотрен в Государственной Думе уже в эту сессию.

    Эксперимент направлен на противодействие провозу и транспортировке незаконно добытой икры, которая провозится под видом предназначенной для личного потребления. Он не затрагивает грузовые перевозки законно добытой икры лососёвых видов рыб.

    «Объёмы провоза икры в багаже самолётов под видом личного потребления свидетельствуют о буквально промышленных масштабах – только в аэропорту Камчатки это 800 тонн ежегодно. В большинстве случаев речь идёт о контрафактной и небезопасной продукции. Для ликвидации этой серой зоны будет запущен эксперимент по ограничению провоза икры в багаже самолёта – более 10 кг. Граждане, которые везут икру для личного потребления и в качестве дальневосточного подарка родственникам, не пострадают, они смогут свободно перевозить икру в допустимом объёме», – сказала В.Абрамченко. 

    Она отметила, что спекулятивные действия таких перевозчиков не только негативно влияют на рынок и несут серьёзные риски для здоровья будущих покупателей, но и создают существенные неудобства в аэропортах.

    В ходе совещания вице-премьер поручила Минсельхозу, Минтрансу совместно с руководством Камчатского края проработать параметры обеспечения контроля за предлагаемым правовым механизмом.


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    02.02.2022
    Со станции Советская Гавань запустили регулярные контейнерные перевозки
    В январе этого года со станции Советская Гавань-Сортировочная начались регулярные перевозки 40-футовых контейнеров из […]
    ВаниноДальний ВостокКонтейнерные перевозкиКонтейнеры
    0
    02.03.2022
    Новая судоверфь во Владивостоке
    Новый резидент свободного порта Владивосток ООО «Международный инновационный центр морских конструкций и судоремонта» (МИЦ […]
    ВладивостокДальний Востокрезидентсудоверфь
    0
    25.04.2022
    Новый контейнерный поезд Красноярск – Дальний Восток
    «ТрансКонтейнер» запустил новый регулярный сервис из Красноярска на Дальний Восток
    Дальний ВостокКонтейнерный поездКрасноярскСибирь
    0
    03.03.2022
    Кризис в логистике: ситуация на Дальнем Востоке и перспективы преодоления
    Преодоление кризиса зависит от того, как скоро будут найдены альтернативные пути поставок грузов, новые поставщики и грузоперевозчики.
    альтернативаДальний Востокконтейнерные линииСанкции
    0
    24.05.2022
    Дальневосточный контейнерный форум состоится в июле во Владивостоке
    Разворот торговых отношений России на Восток требует серьёзного наращивания пропускной способности в направлении Китая […]
    Дальний ВостокКонтейнерыКонференция
    0
    26.05.2022
    Российское зерно пойдёт на Восток?
    Более десяти лет российский зерновой рынок ждёт создания полноценной экспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке […]
    Дальний ВостокЗерноКонференция
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    09.06.2022 ТОП-5 контейнерных портов Ирана, итоги 5 месяцев 2022
    09.06.2022 LCL по жд из Ганьчжоу и Сианя
    09.06.2022 Новые сервисы на ВСК
    07.06.2022 Контейнерный импорт в январе-апреле 2022
    07.06.2022 Железнодорожные контейнеры, 5 месяцев 2022: перевозка зерна выросла почти на четверть
    06.06.2022 Новый сервис из Китая в Ростовскую область и Краснодарский край через Дальний Восток
    Госрегулирование Показать всё
    09.06.2022 Взаимодействие таможенных служб ЕАЭС и ВТамО поставят в правовые рамки
    08.06.2022 Вывоз икры с Дальнего Востока ограничат
    03.06.2022 Полномочия по управлению Северным морским путем централизуют
    02.06.2022 Расходы на строительство судов сделают прозрачными и прогнозируемыми
    01.06.2022 Минеральным удобрениям продлили квотирование
    31.05.2022 Квоты на экспорт лома и отходов чёрных металлов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти