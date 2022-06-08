Вывоз икры с Дальнего Востока ограничат

Заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко провела совещание по запуску эксперимента по контролю за вывозом икры лососёвых видов рыб с Дальнего Востока на территорию Центральной России, сообщается на сайте правительства РФ.

Как отметила В.Абрамченко, на проблему незаконного вывоза икры неоднократно обращали внимание президент и правительство и в ближайшее время необходимо запустить поэтапные меры для ликвидации такой серой зоны.

Правительством, Минсельхозом совместно с депутатами Государственной Думы подготовлены правовые изменения для регулирования вывоза икры лососёвых видов рыб для личных целей в рамках эксперимента для Камчатского края. В частности, речь идёт об ограничении провоза икры лососёвых видов рыб в объёме более 10 кг.

Планируется, что законопроект будет рассмотрен в Государственной Думе уже в эту сессию.

Эксперимент направлен на противодействие провозу и транспортировке незаконно добытой икры, которая провозится под видом предназначенной для личного потребления. Он не затрагивает грузовые перевозки законно добытой икры лососёвых видов рыб.

«Объёмы провоза икры в багаже самолётов под видом личного потребления свидетельствуют о буквально промышленных масштабах – только в аэропорту Камчатки это 800 тонн ежегодно. В большинстве случаев речь идёт о контрафактной и небезопасной продукции. Для ликвидации этой серой зоны будет запущен эксперимент по ограничению провоза икры в багаже самолёта – более 10 кг. Граждане, которые везут икру для личного потребления и в качестве дальневосточного подарка родственникам, не пострадают, они смогут свободно перевозить икру в допустимом объёме», – сказала В.Абрамченко.

Она отметила, что спекулятивные действия таких перевозчиков не только негативно влияют на рынок и несут серьёзные риски для здоровья будущих покупателей, но и создают существенные неудобства в аэропортах.

В ходе совещания вице-премьер поручила Минсельхозу, Минтрансу совместно с руководством Камчатского края проработать параметры обеспечения контроля за предлагаемым правовым механизмом.