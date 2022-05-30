Открыта регистрация на выставку-форум Translogistica Ural 2022

Приглашаем логистов посетить выставку-форум по логистике и коммерческому транспорту Translogistica Ural, которая состоится 22 по 24 сентября 2022 года в Екатеринбурге, МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».
Для посещения выставки-форума необходима регистрация. Получить бесплатный билет по промокоду SNTU22 можно здесь>>
В рамках деловой программы Translogistica Ural состоятся:
- Пленарная сессия «Логистика в России в условиях новой реальности»
- Автомобильные грузоперевозки
- ЖД перевозки
- Возможности логистики последней мили на Урале
- Пассажирские перевозки
- Проблемы поиска и подготовки кадров в логистике: от курьера до управленца
- Обмен опытом по организации сборных грузов: сервисы, партнёры, подводные камни
- Обзор доступных финансовых инструментов обновления транспорта и техники
- Как руководителю предприятия оценить работу логистической службы?
В рамках экспозиции будут представлены:
- Транспортно-логистические услуги;
- Информационные технологии для логистики;
- Складские технологии и оборудование;
- Коммерческий транспорт и запчасти для его обслуживания.
В Translogistica Ural примут участие NOVELCO, RGH Forvarding, ЗабТЛК, Оптималог, Телфин, Russian Automotive Market Research и другие.
Выставка-форум Translogistica Ural традиционно проходит при поддержке Правительства Свердловской области, Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, Администрации г. Екатеринбурга.
График работы выставки-форума:
22-23 сентября 9.30 – 18.00
24 сентября 9.30 — 16.00
В дни работы выставки от станции метро «Ботаническая» до МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» можно будет доехать на бесплатном автобусе (интервал движения – каждые 30 минут).
Подробнее о выставке-форуме – на сайте www.translogistica-ural.ru
Организаторы выставки-форума – МВК, офис в Екатеринбурге; Уральская логистическая ассоциация
По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь в дирекцию Translogistica Ural:
Тел.: +7 (343) 226-04-29
E-mail: tl-ural@mvk.ru
VK: @translogistica_ural
Tg: @logochart