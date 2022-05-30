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Открыта регистрация на выставку-форум Translogistica Ural 2022
30.05.2022

Открыта регистрация на выставку-форум Translogistica Ural 2022

    • Приглашаем логистов посетить выставку-форум по логистике и коммерческому транспорту Translogistica Ural, которая состоится 22 по 24 сентября 2022 года в Екатеринбурге, МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

    Для посещения выставки-форума необходима регистрация. Получить бесплатный билет по промокоду SNTU22 можно здесь>>

    translogistika ural 5 Новости, МероприятияВ рамках деловой программы Translogistica Ural состоятся:

    • Пленарная сессия «Логистика в России в условиях новой реальности»
    • Автомобильные грузоперевозки
    • ЖД перевозки
    • Возможности логистики последней мили на Урале
    • Пассажирские перевозки
    • Проблемы поиска и подготовки кадров в логистике: от курьера до управленца
    • Обмен опытом по организации сборных грузов: сервисы, партнёры, подводные камни
    • Обзор доступных финансовых инструментов обновления транспорта и техники
    • Как руководителю предприятия оценить работу логистической службы?

    В рамках экспозиции будут представлены:

    • Транспортно-логистические услуги;
    • Информационные технологии для логистики;
    • Складские технологии и оборудование;
    • Коммерческий транспорт и запчасти для его обслуживания.

    В Translogistica Ural примут участие NOVELCO, RGH Forvarding, ЗабТЛК, Оптималог, Телфин, Russian Automotive Market Research и другие.

    Выставка-форум Translogistica Ural традиционно проходит при поддержке Правительства Свердловской области, Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, Администрации г. Екатеринбурга.

     

    График работы выставки-форума:

    22-23 сентября 9.30 – 18.00

    24 сентября 9.30 — 16.00

    В дни работы выставки от станции метро «Ботаническая» до МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» можно будет доехать на бесплатном автобусе (интервал движения – каждые 30 минут).

    Подробнее о выставке-форуме – на сайте www.translogistica-ural.ru

    Организаторы выставки-форума – МВК, офис в Екатеринбурге; Уральская логистическая ассоциация

     

    По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь в дирекцию Translogistica Ural:

    Тел.: +7 (343) 226-04-29

    E-mail: tl-ural@mvk.ru

    VK: @translogistica_ural

    Tg: @logochart


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