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III Международная конференция «Shipping, Freight & Digital in Shipping. Опыт 2022»
26.09.2022

III Международная конференция «Shipping, Freight & Digital in Shipping. Опыт 2022»

    • Хорошие новости!

    Эдуард Кузнецов справился с простудой и примет участие в нашей конференции в качестве спикера в III сессии! А это значит, что ее участники смогут из первых уст узнать, как осуществляется правосудие для российских компаний в недружественных юрисдикциях и соответствующим образом выстраивать свои коммерческие планы.

    Напоминаем также, что с зеркальным сообщением выступит старший юрист ООО «Юридическая фирма «РЕМЕДИ» Никита Космачевский, он ознакомит участников с тем, как российские юридические лица справляются с проблемами в текущей ситуации.

    Интересную дискуссию по вопросу организации морского сообщения с Калининградом обещает модератор четвертой сессии Алексей Гагаринов, коммерческий директор «C-Shipping». Участники смогут получить самую свежую информацию о том, что уже сделано и что планируется сделать на Калининградском направлении.

    Организаторы конференции полагают, что все помнят о призах для самых активных участников конференции и розыгрыше лотереи «Визитных карточек».

    До начала конференции осталось 4 дня, еще есть шанс присоединиться!


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