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Терминал по перевалке удобрений построят в Приморском крае
26.07.2022

Терминал по перевалке удобрений построят в Приморском крае

    • В Приморском крае построят морской терминал для перевалки удобрений. Комплекс с оборотом 1,8 млн тонн грузов в год войдет в состав Находкинского завода минеральных удобрений – это один из крупнейших инвестиционных проектов, реализуемых сегодня на Дальнем Востоке. Проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство терминала одобрили в Главгосэкспертизе.

    Одна из главных составляющих Находкинского завода минеральных удобрений – морской терминал, где будут принимать и обрабатывать суда под погрузку продукции, поступающей с предприятия по трубопроводам. Прежде всего речь идет о метаноле, который будут производить по новейшей технологии трехстадийного реформинга, что дает существенное снижение углеродного следа. Площадь акватории терминала составит 38,3 тыс. кв. м, планируемый грузооборот — 1,8 млн тонн в год (до 105 судозаходов), мощность налива метанола — 1,2 тыс. тонн в час.

    Для обработки заданного грузооборота проектными решениями предусмотрено построить на терминале причал, состоящий из системы швартовно-отбойных палов и технологической площадки, а также подходную эстакаду, на которой разместят технологические трубопроводы и инженерные коммуникации. На причале планируется прием судов разных размеров, от наибольшего, длиной 195 м и дедвейтом около 53 тыс. тонн, до небольших судов длиной 90-110 м и дедвейтом 4-6 тыс. тонн.

    Отгрузка метанола на суда будет осуществляться с помощью двух стендеров, оснащенных системой постоянного слежения за своим положением и системой аварийного разъединения, которая автоматически отсоединяет стендер от судна в случае недопустимого дрейфа вдоль причала или перпендикулярно ему.

    «Совместно с экспертами в ходе рассмотрения проектной документации на строительство морского терминала Находкинского завода был проведен анализ опасностей технологических процессов, уточнена и откорректирована производительность стендера для отвода паров метанола в смеси с азотом, вытесняемых из танков судна. Также было решено оснастить стендеры электроизолирующим фланцевым соединением для нейтрализации избыточных зарядов статического электричества», – рассказал Александр Рудаковский, главный эксперт проекта Управления объектов транспортного и гидротехнического назначения Главгосэкспертизы.

    «Россия является крупнейшим поставщиком удобрений на мировой рынок. Одной из мер по поддержке экономики страны в сегодняшних реалиях стала возможность открытия новых коридоров для экспорта – например, через порты Темрюк и Кавказ в Краснодарском крае, – говорится в пресс-релизе ведомства. – Еще одним потенциальным пунктом пропуска назван приморский порт Находка, который совместно с портом Восточный образует крупнейший транспортный узел России на Тихом океане. Именно здесь строят совместно с Китаем высокотехнологичный завод минеральных удобрений, запуск которого станет важным шагом к переходу от сырьевой экономики России к экспорту высокотехнологичных промышленных товаров.

    Фото: сайт Главгосэкспертизы / Находкинский завод минеральных удобрений


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