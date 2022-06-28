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Ставка на Беломорско-Балтийский канал
28.06.2022

Ставка на Беломорско-Балтийский канал


    • Завершается комплексный план реконструкции гидросооружений Беломорско-Балтийского канала. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проектно-сметной документации на четвертый – финальный этап работ.

    «Беломорско-Балтийский канал может стать важным логистическим хабом судоходной отрасли России, переориентируемой на дружественные государства. Обсуждается возможность объединения канала с инфраструктурой Ирана в качестве нового транзитного узла, – сообщается на сайте Главгосэкпертизы.

    О планах на тесное сотрудничество с Ираном заявил глава Карелии Артур Парфенчиков. «С Ираном говорим о том, чтобы объединить Беломорско-Балтийский и Волго-Каспийский каналы с их инфраструктурой, – цитирует пресс-служба ведомства А.Парфенчикова. – Такой новый иранский «шелковый путь» с выходом на Индийский океан, Африку и на юго-восточную Азию… То есть, с одной стороны, у нас Северный морской путь, с другой – путь в Иран. Фактически создаем такой единый круг из транспортных артерий».

    Инициативу поддержали в Министерстве транспорта России.

    По сути, это означает серьезные перспективы для будущего Беломорканала, который не слишком активно использовался в последние годы. На его возрождение ориентированы и план по освоению Арктики, и комплексный проект реконструкции гидротехнических сооружений, реализуемый сейчас в рамках федерального проекта «Внутренние водные пути». Реконструкция проходит в четыре этапа, и последним из них, по которому выдано положительное заключение Главгосэкспертизы, предусмотрено восстановление шлюзов № 2 и №14.

    «Проходящая реконструкция гидросооружений Беломорканала позволит использовать его не только как туристический маршрут или для перевозки малого объема грузов, но и для решения более крупных транспортно-логистических задач. В ходе экспертизы мы обсуждали с заказчиком, как расширить возможности комплекса. В том числе нами была полностью поддержана инициатива реализации реконструкции в предложенном застройщиком объеме и предусмотренным заданием на проектирование», – отметил ведущий эксперт по объекту Иван Татаринцев – главный эксперт проекта Службы главных экспертов Управления объектов транспортного и гидротехнического назначения Главгосэкспертизы.

    Судоходный шлюз №2 расположен в 2 км от Онежского озера. Сейчас техническое состояние гидроузла №2, к которому относится шлюз, оценивается как предаварийное, а уровень безопасности – неудовлетворительный. Шлюз №14, стоящий на правобережной террасе реки Выг у Маткожненских порогов, также прибывает в предаварийном состоянии и ждет обновления.

    В рамках проекта планируется реконструировать механическое оборудование и бетонные конструкции шлюзов, в первую очередь – заменить изношенные, морально и физически устаревшие элементы. Это обеспечит беспрерывную, безотказную и безаварийную работу гидросооружений и, как следствие, – требуемую пропускную способность.

    Сегодня, когда многие предприятия столкнулись с логистическими трудностями при доставке продукции на внутренний и тем более на внешний рынок, Беломорканал может выступить в качестве надежного водного пути, через который будет осуществляться бесперебойная доставка товаров с Северо-Запада России в ее центральную часть и далее за рубеж. Поэтому в также планируется разработать концепцию полной реконструкции Беломор-Балтийского канала.

    Фото: ФБУ «Администрация «Беломорканал»


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