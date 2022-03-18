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В Мурманском порту реконструируют грузовой район
18.03.2022

В Мурманском порту реконструируют грузовой район


    • ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» выдало положительное заключение на проект реконструкция объектов инфраструктуры грузового района №1 АО «Мурманский морской торговый порт», сообщает пресс-служба порта.

    «Это один из масштабных инвестиционных проектов, которые реализуется на площадке Мурманского морского торгового порта. Он касается инфраструктуры, возраст которой на отдельных участках превышает 50 лет. Тем самым мы придаем новую жизнь старым причалам, создаем условия для дальнейшего развития производственной инфраструктуры Мурманска», – сказал директор по развитию АО «ММТП» Алексей Побединцев.

    В настоящий момент в рамках проекта продолжается реконструкция причала № 2 грузового района № 1 АО «ММТП». Задача – «восстановление эксплуатационных возможностей и формирование новых». В рамках реконструкции планируется увеличение длины причала до 219,37 м, строительство двух швартовых палов с увеличением длины причального фронта с 219,37 м на 284,37 м, замена отбойных устройств.

    После реализации проекта будут достигнуты параметры, предоставляющие возможность швартовки и грузообработки судов шириной до 32,24 м и длиной до 229 м, в том числе типа Panamax.

    Фото: ММТП


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