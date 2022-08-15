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Морскую безопасность на Севморпути усилят еще одной станцией
15.08.2022

Морскую безопасность на Севморпути усилят еще одной станцией

    • Береговую станцию службы НАВТЕКС (Nаvigational telex – NAVTEX – международная служба, являющаяся компонентом Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности мореплавания) построят на Чукотке в Певеке.

    Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство объектов Глобальной морской системы связи при бедствии на трассах Северного морского пути и выдала положительное заключение.

    По информации Главгосэкспертизы, проект включает строительство новых и использование существующих объектов, расположенных на площадках Центра управления НАВТЕКС в двух километрах к югу от города Певек Чукотского автономного округа – на пологом склоне горы Пээкиней.

    В начале текущего года государственное учреждение также, рассмотрев проектно-сметную документацию, выдала положительное заключение на строительство систем радиосвязи и морской навигации на участке береговой станции Диксон НАВТЕКС в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края.

    По словам главного эксперта проекта Управления инженерного обеспечения Главгосэкспертизы России Алексея Картошкина, Певек находится в зоне вечной мерзлоты, здания аппаратной, дизельной электростанции, помещений для хранения снегоуборочной техники и другие будут представлять собой готовые заводские контейнеры.

    «Капитального фундамента и, соответственно, рытья котлована для их установки не требуется, – пояснил А.Картошкин. – А вот самое главное – две Т-передающих антенны НАВТЕКС (одна основная, а вторая – резервная) – станут объектами капитального строительства и потребуют буровых работ. Ввиду труднодоступности станции и сложных погодных условий, предусматривается ее автономная работа до трех месяцев».

    Отмечается, дальность действия береговой станции Певек с диапазоном частот 490 и 518 кГц – до 440 морских миль.

    Работы выполняются в рамках проекта «Строительство Глобальной морской системы связи при бедствии на трассах Северного морского пути».

    Застройщик – ФГУП «Росморпорт». Проектную документацию подготовил Сибирский институт по изысканиям и проектированию сооружений связи.

    Фото: Морской торговый порт Певек


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