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В Мурманском порту обновят очистные
01.04.2022

В Мурманском порту обновят очистные


    • Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию объектов грузовых районов №1 и №2 на территории АО «Мурманский морской торговый порт» и выдала положительное заключение.

    По информации Главгосэкспертизы, проектируемые объекты находятся на территории Мурманского морского торгового порта на восточном берегу Южного колена Кольского залива.

    Согласно проекта, планируется реконструкция объектов инфраструктуры грузового района №1, реконструкция локальных очистных сооружений грузового района №2 с увеличением их производительности, а также строительство системы передачи ливневых сточных вод с территории грузового района №1 на локальные очистные сооружения грузового района №2.

    Строительство зданий и сооружений пройдет поэтапно. На первом этапе обновят локальные очистные сооружения дождевого стока, на втором – канализационные насосные станции, на третьем – открытые складские площадки и иные производственные и вспомогательные сооружения.

    Генеральный проектировщиком является АО «Ленморниипроект».

    Мурманский морской торговый порт находится в незамерзающей акватории Кольского залива Баренцева моря. Предприятие входит в число крупнейших портов Северо-Запада и является самой большой стивидорной компанией арктического бассейна России.

    По данным онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, по итогам 2021 года АО «Мурманский МТП» обработало более 15,4 млн грузов, что на 5,2% меньше, чем за 2020 год.

    Фото: Анатолий Загуменнов/ «Мурманский морской торговый порт»


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