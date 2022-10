Интеграция технологий в контейнерном рынке

Российский рынок контейнерных перевозок испытывает перегрузку после весеннего ажиотажа, связанного с ожидавшимся дефицитом контейнеров. Выигрывают те компании , которые максимально технологичны и интегрированы в глобальный рынок. Одним из таких динамично развивающихся игроков является ресурсно-технологическая компания «My containers», способная обеспечить своим клиентам международный сервис нового поколения в условиях волатильного рынка.

В марте-апреле текущего года многие аналитики предрекали отечественному рынку контейнерных перевозок неминуемые сложности после ухода глобальных операторов и увода из России своего контейнерного парка. Компании сетовали на небольшой собственный парк, а промышленность без больших вливаний не могла предоставить одномоментно нужное количество тары. «Масла в огонь» подливала перестройка логистических маршрутов с северо-запада на юг и юго-восток, которая не могла пройти одномоментно и требовала от операторов рынка максимальной мобилизации всей своей международной сети. Логистике потребовалось определенное время, чтобы перегруппироваться и адаптироваться к резко меняющейся конфигурации транспортного рынка, санкционным ограничениям и практике их применения. Отечественные компании ринулись хеджировать риски, наращивая собственный контейнерный парк, что не всегда оправданно с точки зрения затрат.

Как стало очевидно в течение лета, проблема дефицита контейнеров быстро нивелировалась за счет входа на рынок крупных китайских игроков. К осени в портах Дальнего Востока скопилось огромное количество контейнерных грузов, что потребовало от правительства срочных мер по снижению уровня затаривания путем предоставления 20% скидки на внутренние перевозки крупнотоннажных груженых контейнеров в полувагонах со станций Дальневосточной железной дороги. Фактором, определившим такой резкий разворот на рынке, стал Китай – глобальный лидер по емкости контейнерного рынка. И дело здесь не только в стремлении помочь России, сколько в открытии крупных китайских портов после карантинов, открывшихся для товаропотока. Объем китайского рынка кратно превосходит российский, и малейшие колебания спроса и предложения могут вызвать турбулентность.

Технологически емкие игроки отечественного контейнерного рынка, присутствующие на рынке Поднебесной, оперативно увидели разворачивающийся тренд и стали предлагать гибкие схемы управления арендованным контейнерным парком, учитывая загрузку по направлениям, оптимизацию сроков временного ввоза и персональный сервис для клиента. Это ускоряет работу хозяйствующих субъектов внешнеэкономической деятельности, позволяет оперативно перебрасывать высвобождающуюся тару в новые точки загрузки.

Все эти преимущества может предложить новый цифровой сервис My containers, обладающий глобальной сетью активов и позволяющий клиенту отследить наличие парка в любой точке из 30 стран своего присутствия. В прошлом году молодая команда My containers уже перевезла около 60 000 контейнеров. Обладая экспертизой по ключевым для российской логистики азиатским и арабским рынкам, команда My containers предлагает не только непосредственную аренду тары, но и ее сопровождение по всем маршруту следования. Круг задач, решение которых может потребоваться клиенту, самый разный и включает как оптимизацию маршрута, таможенные процедуры, хранение в депо и ремонтные работы.

Рынок контейнеров является производной от внешнеэкономической деятельности, которая в последнее время чутко реагирует на малейшие сигналы конъюнктуры. Это могут быть и постоянно меняющаяся санкционная регуляторика, включая экстерриториоальную, курсовые колебания валют, а также те или иные обстоятельства хозяйствующих субъектов. Именно поэтому для оперативного решения всего комплекса логистических задач уже не обязательно прибегать к услугам «старожил рынка», эффект от масштаба которых уже не является определяющим. На первый план выходят скорость, вариативность и интегрированность в глобальный рынок. И это тот рецепт, который прописывает рынку сейчас Алексей Гинанов, сооснователь сервиcа My containers. «Костяк команды я собрал из компаний-лидеров рынка, многие обладают уникальной отраслевой экспертизой, а сеть наших агентов за рубежом позволяет проверять имеющиеся возможности в режиме реального времени». Технологический аспект рынка логистики – фактор успех, который нельзя недооценивать в современных реалиях. «Оптимизация маршрута, сроки подачи контейнера, необходимое сопровождение через smart-контракты, — все это настоящее рынка логистики в России и в мире», — говорит Алексей Гинанов. В планах сервиса более глубокая интеграция цифровых алгоритмов в работу сервиса. Но уже сейчас клиенты могут воспользоваться чат-ботом @mycontainers_bot и оперативно проверить доступность необходимого объема контейнеров и сроки подачи на ключевых рынках России, Азии, Ближнего Востока и Европы. Очевидно, что такие быстро растущие компании с новым «цифровым геном» могут со временем стать объектом для инвестиций как для профессиональных инвесторов, так и для венчурных фондов, ищущих новые перспективные ниши.

Будущее рынка логистики в большой мере связано с внедрением клиентоориентированных цифровых сервисов, предиктивной аналитикой с элементами искусственного интеллекта и мощной интеграцией в глобальный рынок. И от того, насколько быстро российские игроки смогут адаптироваться к новым вводным, зависит, в конечном счете, стратегический успех переориентации экспортно-импортных операций на новые географические направления, тот самый «разворот на Восток», где сила партнерских связей и цифровой расчет могут быть более эффективными, чем сиюминутные колебания рынка.