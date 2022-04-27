Hapag-Lloyd возьмет все свои контейнеры под контроль

Hapag-Lloyd оборудует весь свой контейнерный парк устройствами слежения в режиме реального времени с помощью технологии Hapag-Lloyd LIVE.

«Hapag-Lloyd будет первым контейнерным перевозчиком в мире, который сможет отслеживать и анализировать местоположение, перемещения и состояние своих «сухих» контейнеров в режиме реального времени», — говорится в заявлении компании.

До 2023 года Hapag-Lloyd предстоит оснастить устройствами слежения контейнеры суммарной вместимостью 3 млн TEU. Поставщиками технологии IoT для оцифровки контейнерного парка компании станут швейцарская компания Nexxiot и американская — ORBCOMM.

«В дальнейшем мы сможем предоставлять всем нашим клиентам полную информацию о любом перемещении и состоянии контейнеров по всему миру. Мы сможем заранее обнаруживать задержки, автоматически информировать клиентов и решать проблему заранее. Мы верим, что наш подход к отслеживанию в режиме онлайн будет не только полезен для наших клиентов, но и изменит правила игры для всей отрасли контейнерных перевозок», — сказал COO Hapag-Lloyd Максимилиан Роткопф.

У компании уже есть опыт внедрения системы мониторинга контейнеров. В 2019 году Hapag-Lloyd оснастила подобными устройствами рефконтейнеры.